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Wanda Nara derbi öncesi İstanbul’da: Boşanma talepleriyle gündeme gelen Icardi'nin eşi için Acun Ilıcalı’dan açıklama
Wanda Nara derbi öncesi İstanbul’da: Boşanma talepleriyle gündeme gelen Icardi'nin eşi için Acun Ilıcalı’dan açıklama
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Acun Ilıcalı, Wanda Nara ve L-Gante'yi Galatasaray derbisine getireceği iddialarını yalanladı! Icardi ve Wanda Nara arasında boşanma süreci hız kazandı. Wanda Nara Icardi'den Ne İstiyor? İşte Boşanma Talebi ve Şartları
2025-02-24T07:13+0300
2025-02-24T07:13+0300
2025-02-24T07:13+0300
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Son günlerde sosyal medyada dolaşan "Acun Ilıcalı, Wanda Nara ve sevgilisi L-Gante’yi Galatasaray derbisine getiriyor" iddiası gündemi meşgul etti. Bu haberlerin hızla yayılması üzerine Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:📌 "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."Bu açıklamayla birlikte, sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazanmış oldu.Wanda Nara ve L-Gante gündemden düşmüyorGalatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yıllardır çalkantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Arjantin basınının da sıkça manşetlerine taşıdığı bir isim olmaya devam ediyor.📌 Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara’nın kendisini genç rapçi L-Gante ile aldattığını öğrenmiş ve ilişkisini bitirmişti.📌 Wanda Nara ise bu ilişkiye devam ederken, Icardi de oyuncu China Suarez ile birlikte olmuştu.Aldatma skandalı sonrası ilişkileri son bulan çift, bu kez de Wanda Nara’nın boşanma talepleriyle gündeme geldi.Wanda Nara’dan Icardi’ye boşanma şartlarıArjantin basınına yansıyan haberlere göre, Wanda Nara, Icardi’den boşanmak için bir dizi talepte bulundu.📌 Wanda Nara’nın Icardi’den istedikleri:Bu talepler, spor ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.Wanda Nara İstanbul’a geldi: 'Burada yaşayabilmek i̇çin her şeyi yaptım'Wanda Nara, boşanma sürecinin ortasında İstanbul’a geldiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’a olan sevgisini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:📌 "En sevdiğim şehirlerden birine seyahat ettim; tek başıma, küçük çocuklarımla, arkadaşlarımla, ailemle ve orayı çok sevdiğim için… Orada yaşayabilmek için her şeyi yaptım."Bu paylaşım, Wanda Nara’nın İstanbul’da yaşamak istediği şeklinde yorumlandı.
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Wanda Nara derbi öncesi İstanbul’da: Boşanma talepleriyle gündeme gelen Icardi'nin eşi için Acun Ilıcalı’dan açıklama
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Wanda Nara ve sevgilisi L-Gante'yi Galatasaray derbisine getireceği yönündeki iddialara sert bir dille yanıt verdi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Ilıcalı, iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve kamuoyunun bu tür provokatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi.
Son günlerde sosyal medyada dolaşan "Acun Ilıcalı, Wanda Nara ve sevgilisi L-Gante’yi Galatasaray derbisine getiriyor" iddiası gündemi meşgul etti. Bu haberlerin hızla yayılması üzerine Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
📌 "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim."
Bu açıklamayla birlikte, sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazanmış oldu.
Wanda Nara ve L-Gante gündemden düşmüyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi
ile yıllardır çalkantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara
, Arjantin basınının da sıkça manşetlerine taşıdığı bir isim olmaya devam ediyor.
📌 Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara’nın kendisini genç rapçi L-Gante ile aldattığını öğrenmiş ve ilişkisini bitirmişti.
📌 Wanda Nara ise bu ilişkiye devam ederken, Icardi de oyuncu China Suarez ile birlikte olmuştu.
Aldatma skandalı sonrası ilişkileri son bulan çift, bu kez de Wanda Nara’nın boşanma talepleriyle gündeme geldi.
Wanda Nara’dan Icardi’ye boşanma şartları
Arjantin basınına yansıyan haberlere göre, Wanda Nara, Icardi’den boşanmak için bir dizi talepte bulundu.
📌 Wanda Nara’nın Icardi’den istedikleri:
Como Gölü kıyısında bir villa
Bu talepler, spor ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Wanda Nara İstanbul’a geldi: 'Burada yaşayabilmek i̇çin her şeyi yaptım'
Wanda Nara, boşanma sürecinin ortasında İstanbul’a geldiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’a olan sevgisini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:
📌 "En sevdiğim şehirlerden birine seyahat ettim; tek başıma, küçük çocuklarımla, arkadaşlarımla, ailemle ve orayı çok sevdiğim için… Orada yaşayabilmek için her şeyi yaptım."
Bu paylaşım, Wanda Nara’nın İstanbul’da yaşamak istediği şeklinde yorumlandı.