https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ancelottiden-arda-guler-ile-ilgili-fiziksel-sorunu-mu-var-neden-oynamiyor-sorusuna-yanit-1093911668.html

Ancelotti'den, Arda Güler ile ilgili 'Fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?' sorusuna yanıt

Ancelotti'den, Arda Güler ile ilgili 'Fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti son üç haftada görev vermediği Arda Güler ile İspanyol gazeteciden gelen soruya "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T22:49+0300

2025-02-23T22:49+0300

2025-02-23T22:49+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

madrid

real madrid

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya da gönderilmeyen Arda Güler ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusuna Ancelotti "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi.La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldıArda Güler son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.

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arda güler, carlo ancelotti, madrid, real madrid