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Ancelotti'den, Arda Güler ile ilgili 'Fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?' sorusuna yanıt
Ancelotti'den, Arda Güler ile ilgili 'Fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti son üç haftada görev vermediği Arda Güler ile İspanyol gazeteciden gelen soruya "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya da gönderilmeyen Arda Güler ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusuna Ancelotti "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi.La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldıArda Güler son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.
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arda güler, carlo ancelotti, madrid, real madrid

Ancelotti'den, Arda Güler ile ilgili 'Fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?' sorusuna yanıt

22:49 23.02.2025
© AA / Burak AkbulutAncelotti ve Arda Güler
Ancelotti ve Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© AA / Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti son üç haftada görev vermediği Arda Güler ile İspanyol gazeteciden gelen soruya "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya da gönderilmeyen Arda Güler ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusuna Ancelotti "İyi ve oynamaya hazır" yanıtını verdi.
La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldı
Arda Güler son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.
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