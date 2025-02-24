https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/emekliye-bayram-ikramiyesi-2025-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1093919003.html

Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi 2025’te ne kadar olacak? 2024’te 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyenin, yeni yılda 3.720 TL ile 4.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Zam yapılacak mı, ödemeler ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler

2025-02-24T09:31+0300

2025-02-24T09:31+0300

2025-02-24T09:31+0300

ekonomi

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

bağ-kur

isa karakaş

ssk

tl

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Emekliler ve diğer hak sahipleri, 2025 yılı bayram ikramiyesi zammına odaklanmış durumda. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, güvenlik korucuları ve diğer sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar, ikramiyelerin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor.Bilindiği üzere 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, 2025 yılında daha yüksek bir ikramiye beklentisi içine girdi. Kulislerde ikramiyenin 3 bin 720 TL ile 4 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada bayram ikramiyesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını vurguladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam kulisiSGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, asgari ücrete endekslenmiş olsaydı ikramiyenin 13.705 TL olması gerektiğini, ancak bu rakamın kesinlikle verilmeyeceğini belirtti. Karakaş, “Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir hayır” diyerek aktardı.Karakaş, “Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir” diye yazdı.Karakaş, “Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim” dedi.Emekli bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?2025 Ramazan Bayramı, hicri takvime göre 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde kutlanacak. Geleneksel olarak ikramiyeler bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Bu durumda Mart ayının son haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.

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