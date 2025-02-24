Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Türkiye
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Demir Demirkan: “Sandık Hikayeleri projesi kapsamında, dört kitabın dört farklı albümü ve 40 yeni şarkısı olacak”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Kar, yeni haftada etkisini kaybediyor
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturması
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:35
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/emekliye-bayram-ikramiyesi-2025-ne-kadar-olacak-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-1093919003.html
Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi 2025’te ne kadar olacak? 2024’te 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyenin, yeni yılda 3.720 TL ile 4.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Zam yapılacak mı, ödemeler ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler
2025-02-24T09:31+0300
2025-02-24T09:31+0300
ekonomi
emekli
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
bayram ikramiyesi
bağ-kur
isa karakaş
ssk
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Emekliler ve diğer hak sahipleri, 2025 yılı bayram ikramiyesi zammına odaklanmış durumda. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, güvenlik korucuları ve diğer sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar, ikramiyelerin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor.Bilindiği üzere 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, 2025 yılında daha yüksek bir ikramiye beklentisi içine girdi. Kulislerde ikramiyenin 3 bin 720 TL ile 4 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada bayram ikramiyesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını vurguladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam kulisiSGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, asgari ücrete endekslenmiş olsaydı ikramiyenin 13.705 TL olması gerektiğini, ancak bu rakamın kesinlikle verilmeyeceğini belirtti. Karakaş, “Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir hayır” diyerek aktardı.Karakaş, “Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir” diye yazdı.Karakaş, “Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim” dedi.Emekli bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?2025 Ramazan Bayramı, hicri takvime göre 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde kutlanacak. Geleneksel olarak ikramiyeler bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Bu durumda Mart ayının son haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/merkez-bankasi-acikladi-yeni-100-tl-ve-10-tl--banknotlar-geliyor-piyasaya-suruldu-1093918197.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, bayram ikramiyesi, bağ-kur, isa karakaş, ssk, tl
emekli, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, bayram ikramiyesi, bağ-kur, isa karakaş, ssk, tl

Emekliye bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

09:31 24.02.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
Abone ol
Emekliler ve hak sahipleri, 2025 yılı bayram ikramiyesi zammına odaklandı. 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyelerin, yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
Emekliler ve diğer hak sahipleri, 2025 yılı bayram ikramiyesi zammına odaklanmış durumda. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, güvenlik korucuları ve diğer sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar, ikramiyelerin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor.
Bilindiği üzere 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, 2025 yılında daha yüksek bir ikramiye beklentisi içine girdi. Kulislerde ikramiyenin 3 bin 720 TL ile 4 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada bayram ikramiyesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını vurguladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam kulisi

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, asgari ücrete endekslenmiş olsaydı ikramiyenin 13.705 TL olması gerektiğini, ancak bu rakamın kesinlikle verilmeyeceğini belirtti. Karakaş, “Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir hayır” diyerek aktardı.
Karakaş, “Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir” diye yazdı.
Karakaş, “Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim” dedi.

Emekli bayram i̇kramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Ramazan Bayramı, hicri takvime göre 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde kutlanacak. Geleneksel olarak ikramiyeler bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Bu durumda Mart ayının son haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала