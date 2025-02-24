Sosyal medyada yükselen trend: Turkish Delight makyajı nedir? Nasıl yapılır?
© FotoğrafTürkan Şoray
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Son zamanlarda sosyal medyada trend olan Turkish Delight makyajı, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak makyaj tutkunlarının ilgisini çekti. Hızla yayılan bu makyaj akımı birçok kişinin merak konusu haline geldi. Peki, Turkish Delight makyajı nedir ve nasıl bu kadar popüler oldu? İşte, ayrıntılar...
Son dönemde sosyal medyada büyük bir ilgi gören Turkish Delight makyajı, hızla viral olup makyaj tutkunlarının favori trendleri arasına girmeyi başardı. Belirgin göz makyajı, hacimli kirpikler ve yumuşak geçişli far kullanımıyla dikkat çeken bu stil, hem zarif hem nostaljik bir görünüm sunarken, sadece geleneksel güzellik anlayışına hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda modern makyaj teknikleriyle harmanlanarak her yüz tipine uygun bir hale geliyor. Peki, Turkish Delight makyajının bu kadar popüler olmasının sebebi ne? Bu makyajın hangi özellikleri öne çıkıyor? İşte, merak edilen detaylar…
Turkish Delight makyajı nedir?
Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan Turkish Delight makyajı, adını Türk mutfağının ünlü tatlısı lokumdan alıyor. Bu makyaj trendi, nostaljik ve sofistike bir görünüm elde etmeyi hedefliyor ve özellikle 1960'lar ile 70'lerin Türk sinemasının yıldızlarından özellikle Türkan Şoray'ın klasik makyaj stilinden ilham alıyor. Belirgin eyeliner, dolgun kirpikler ve yumuşak geçişli farlarla dikkat çeken bu stil, gözleri daha büyük ve etkileyici hale getirmeye odaklanıyor. Klasik bir şıklığı modern dokunuşlarla harmanlayarak makyaj tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Turkish Delight makyajı nasıl popüler oldu?
Turkish Delight makyajının hızla popülerleşmesinin arkasında, sosyal medyada paylaşılan makyaj videoları büyük bir rol oynadı. Makyaj influencer'ları ve güzellik uzmanları, Türk sinemasının efsanevi yıldızı Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stilini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayarak bu trendi yaydı. Yabancı içerik üreticilerinin de Turkish Delight makyajını denemesi, trendin küresel çapta yayılmasına katkı sağladı. Ayrıca, bu makyaj stilinin yumuşak tonları ve zarif görünümü, her yüz tipine uyum sağlaması sayesinde geniş bir kitleye hitap etti.
Turkish Delight makyajının öne çıkan unsurları neler?
Belirgin Eyeliner: Gözleri daha büyük ve etkileyici göstermek için yoğun bir eyeliner kullanımı. Eyeliner, gözleri belirginleştirerek makyajın odak noktasını oluşturuyor.
Dolgun Kirpikler: Kirpiklere hacim kazandıran maskara veya takma kirpiklerle gözler vurgulanıyor. Bu, bakışları daha derin ve etkileyici hale getiriyor.
Yumuşak Geçişli Far: Pastel tonlarında, özellikle pembe, şeftali ve altın tonlarında farlar kullanılarak gözler doğal bir şekilde aydınlatılıyor ve yumuşak bir geçiş sağlanıyor.
Pürüzsüz Cilt: Porselen bir cilt görünümü yaratmak için doğal tonlarda fondöten ve aydınlatıcı kullanılıyor. Cilt, sağlıklı ve ışıltılı bir görünüme kavuşturuluyor.
Doğal Dudaklar: Genellikle doğal tonlarda rujlar tercih edilerek dudaklar, göz makyajının ön planda olmasına olanak tanıyacak şekilde sade tutuluyor.
Turkish Delight makyajı nasıl yapılır?
Cilt hazırlığı: Makyaja başlamadan önce cildinizi iyice temizleyip nemlendirin. Cilt, makyajın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayacak şekilde pürüzsüz olmalı. İyi bir nemlendirici ve baz uygulayarak cildinizin ışıltılı görünmesini sağlayabilirsiniz.
Cilt makyajı: Fondöten veya BB krem kullanarak cildinizi pürüzsüz hale getirin. Cilt tonunuzu eşitleyin ve doğal bir görünüm elde etmek için hafifçe pudra ile sabitleyin. Aydınlatıcı kullanarak elmacık kemiklerinizi belirginleştirebilir, cildinize sağlıklı bir ışıltı katabilirsiniz.
Göz Makyajı: Pastel tonlarında bir far ile göz kapaklarınıza yumuşak geçişler yaparak doğal ama ışıltılı bir görünüm elde edin. Şeftali, pembe ve altın tonları ideal seçeneklerdir. Gözlerinizi daha belirgin hale getirmek için gözlerinizin üst çizgisine belirgin bir eyeliner uygulayın. İnce bir çizgi ile başlamak, daha sonra göz pınarlarından biraz daha kalınlaştırmak gözleri büyük gösterecektir. Dolgun kirpikler için hacim artırıcı maskara kullanın. Daha dramatik bir görünüm istiyorsanız, takma kirpikler de tercih edebilirsiniz.
Kaşlar: Kaşlarınızı doğal bir şekilde şekillendirin. Kaşlar belirgin olmalı ama aşırı kalın ve sert çizgilerden kaçının. Hafifçe kaş pudrası veya kalemi kullanarak doğal bir formda tutun.
Dudaklar: Dudaklar için doğal tonlarda bir ruj tercih edin. Hafif nude, pembe veya şeftali tonları bu makyaj stiline çok uygundur. Dudaklarınızı mat değil, hafif ıslak ve parlak tutarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.