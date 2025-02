https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sosyal-medyada-yukselen-trend-turkish-delight-makyaji-nedir-nasil-yapilir-1093940087.html

Sosyal medyada yükselen trend: Turkish Delight makyajı nedir? Nasıl yapılır?

Sosyal medyada yükselen trend: Turkish Delight makyajı nedir? Nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda sosyal medyada trend olan Turkish Delight makyajı, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak makyaj tutkunlarının ilgisini çekti. Hızla yayılan bu... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T15:56+0300

2025-02-24T15:56+0300

2025-02-24T15:56+0300

türki̇ye

türkan şoray

makyaj

trend

turkish delight

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093939933_1:0:712:400_1920x0_80_0_0_a8357a0270bee692440511235704f90b.jpg

Son dönemde sosyal medyada büyük bir ilgi gören Turkish Delight makyajı, hızla viral olup makyaj tutkunlarının favori trendleri arasına girmeyi başardı. Belirgin göz makyajı, hacimli kirpikler ve yumuşak geçişli far kullanımıyla dikkat çeken bu stil, hem zarif hem nostaljik bir görünüm sunarken, sadece geleneksel güzellik anlayışına hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda modern makyaj teknikleriyle harmanlanarak her yüz tipine uygun bir hale geliyor. Peki, Turkish Delight makyajının bu kadar popüler olmasının sebebi ne? Bu makyajın hangi özellikleri öne çıkıyor? İşte, merak edilen detaylar…Turkish Delight makyajı nedir? Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan Turkish Delight makyajı, adını Türk mutfağının ünlü tatlısı lokumdan alıyor. Bu makyaj trendi, nostaljik ve sofistike bir görünüm elde etmeyi hedefliyor ve özellikle 1960'lar ile 70'lerin Türk sinemasının yıldızlarından özellikle Türkan Şoray'ın klasik makyaj stilinden ilham alıyor. Belirgin eyeliner, dolgun kirpikler ve yumuşak geçişli farlarla dikkat çeken bu stil, gözleri daha büyük ve etkileyici hale getirmeye odaklanıyor. Klasik bir şıklığı modern dokunuşlarla harmanlayarak makyaj tutkunlarının ilgisini çekiyor.Turkish Delight makyajı nasıl popüler oldu?Turkish Delight makyajının hızla popülerleşmesinin arkasında, sosyal medyada paylaşılan makyaj videoları büyük bir rol oynadı. Makyaj influencer'ları ve güzellik uzmanları, Türk sinemasının efsanevi yıldızı Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stilini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayarak bu trendi yaydı. Yabancı içerik üreticilerinin de Turkish Delight makyajını denemesi, trendin küresel çapta yayılmasına katkı sağladı. Ayrıca, bu makyaj stilinin yumuşak tonları ve zarif görünümü, her yüz tipine uyum sağlaması sayesinde geniş bir kitleye hitap etti. Turkish Delight makyajının öne çıkan unsurları neler?Turkish Delight makyajı nasıl yapılır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/arastirma-turkiyede-kadinlar-guzellik-butcelerinin-ucte-birini-makyaj-urunlerine-ayiriyor--1093643280.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turkish delight, turkish delight makeup, turkish delight makeup ne demek, turkish delight makyajı, turkish delight akımı, turkish delight ne demek