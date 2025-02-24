İstanbul'da farklı ilçelerin kıyı kesimini denizanaları kapladı
19:55 24.02.2025 (güncellendi: 20:48 24.02.2025)
© AA / Mustafa Mert Karacaİstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanasıyla kaplandı
© AA / Mustafa Mert Karaca
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İstanbul'da Sarıyer, Beşiktaş Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinin sahil kesimi denizanalarıyla kaplandı. Son zamanlarda artık kirlilikle birlikte yoğunlaşan denizanaları için bölge sakinleri çözüm istedi.
İstanbul'da farklı ilçelerde sahil kesimi özellikle kayalık alanların yakını denizanalarıyla doldu.
Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinin kıyı kesimlerinin yanı sıra Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında da su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.
Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinin kıyı kesimlerinin yanı sıra Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında da su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.
Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapanlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.
Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen Nasuh Çalışkan, bir süredir balık tutmakta zorlandığını anlattı:
İstanbul'da Sarıyer, Beşiktaş Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinin sahil kesimi denizanalarıyla kaplandı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2025
🐟Sarıyer'de balık tutmakta zorlandıklarını söyleyen bir adam "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra balık uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık… pic.twitter.com/ckGIBUSQ9o
Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz.