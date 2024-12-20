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Marmara'da fırsatçı denizanası alarmı: Yüzde 100 arttı, en sorunlu üç bölge açıklandı
Marmara'da fırsatçı denizanası alarmı: Yüzde 100 arttı, en sorunlu üç bölge açıklandı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde fırsatçı denizanası artışına dikkat çeken uzmanlar son 10 yılda denizanası varlığının yüzde 100 arttığını dile getirdi. Denizanası artışıyla... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T13:57+0300
2024-12-20T13:57+0300
yaşam
marmara denizi
izmit körfezi
gemlik
denizanası
müsilaj
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Marmara Denizi'nde 'fırsatçı denizanası' tehlikesi büyüyor. Denizanası varlığının Marmara'da son 10 yılda yüzde 100 arttığını dile getiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Popülasyon yoğunluğunda sıcak nokta İzmit Körfezi'nin güneydoğusu, ayrıca Gemlik ve Bandırma körfezleri de sorunlu bölgeler. Ortamda ne kadar çok denizanası artışı olursa, sonrasında müsilaj görme riskimiz o kadar artacak" dedi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 2 yıl süren "Marmara Denizi'nde Denizanası Artışları Sebep ve Sonuçları" başlıklı proje tamamlandı. Araştırma kapsamında, Marmara Denizi'nin tamamında farklı derinliklerden denizanası örnekleri alınarak incelendi, dalgıçlar tarafından su altı gözlemleri yapıldı ve laboratuvar çalışmaları yürütüldü.Araştırmanın yürütücüsü Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, biyolojik olarak kirlilik göstergesi olan denizanalarının ekosistem değişimine tahammüllerinin yüksek olduğunu ve her türlü olumlu veya olumsuz değişiklikten faydalanabildiğini söyledi.Balık stoklarını tehdit ediyorMarmara Denizi'nin fitoplanktonik açıdan zenginleştiğine işaret eden Okyar, şöyle konuştu:Marmara'daki varlıkları son 10 yılda yüzde 100 arttıProf. Dr. Okyar, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklığın, üreme metabolizmalarını hızlandırarak denizanası popülasyonunu artırdığını, denizlerdeki sıcaklık bariyerinin kuzeye çekilmesiyle de bu canlıların yayılım alanlarının genişlediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Normal bir ekosistem olsa, kirlilik olmasa, biyoçeşitlilik zengin olsa, bu canlılar olması gereken miktarda olacak. Ortamda tür çeşitliliği ve balık stokları azalmış. Bu nedenle alan boşalmış ve boşalan alanı da fırsatçı tür olarak isimlendirdiğimiz denizanaları dolduruyor. Marmara son derece kirli bir deniz. Karadeniz ise besin maddelerinin bol olduğu dünyanın en ötrofik denizlerinden biri ve ciddi denizanası stokuna sahip."Sorunlu bölgeleri açıkladıDenizanalarının İstanbul Boğazı vasıtasıyla Marmara Denizi'ne taşındığını anlatan Okyar, burada aşırı çoğalan denizanalarının özellikle bahar, yaz ve sonbaharda, sıcaklığın yüksek olduğu her periyotta ürediğine ve aşırı çoğaldığına değindi. Denizanası varlığına dikkati çeken Okyar, "Marmara'daki denizanası varlığı son 10 yılda yüzde 100 arttı. Popülasyon yoğunluğunda sıcak nokta İzmit Körfezi'nin güneydoğusu, ayrıca Gemlik ve Bandırma körfezleri de sorunlu bölgeler." diye konuştu.Müsilaj riski artıyorDenizanasının müsilajı oluşturan bir canlı olmasa da müsilaj oluşumunda katalizör rölü oynadığı yönünde hipotezleri bulunduğunu aktaran Okyar, şöyle devam etti:Denizanalarının çok yoğun doğal kolajene sahip organizmalar olması nedeniyle kozmetik sektöründen insan sağlığına kadar çeşitli alanlarda kullanıldığını söyleyen Okyar, "Gıda sektöründe, yeni biyo malzeme elde etmede kullanılan bir materyal. Doğal olarak biyoteknolojik alanda kullanılabilmesi sebebiyle çalışmalarımızda bu olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Yenmemiz mümkün değil onunla yaşamayı ve ondan faydalanmayı öğrenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/musilaj-geri-geldi-marmara-denizinin-kirlilik-yuku-olmasini-gerekenin-cok-cok-uzerinde-1090183038.html
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marmara denizi, izmit körfezi, gemlik, denizanası, müsilaj, kirlilik, balık, toplu balık ölümleri
marmara denizi, izmit körfezi, gemlik, denizanası, müsilaj, kirlilik, balık, toplu balık ölümleri

Marmara'da fırsatçı denizanası alarmı: Yüzde 100 arttı, en sorunlu üç bölge açıklandı

13:57 20.12.2024
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW169775İstanbul'da kilometrelerce yayılan denizanası görüntüsü
İstanbul'da kilometrelerce yayılan denizanası görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW169775
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Marmara Denizi'nde fırsatçı denizanası artışına dikkat çeken uzmanlar son 10 yılda denizanası varlığının yüzde 100 arttığını dile getirdi. Denizanası artışıyla birlikte müsilaj görülme riskinin da o kadar artacağının altı çizildi.
Marmara Denizi'nde 'fırsatçı denizanası' tehlikesi büyüyor. Denizanası varlığının Marmara'da son 10 yılda yüzde 100 arttığını dile getiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Popülasyon yoğunluğunda sıcak nokta İzmit Körfezi'nin güneydoğusu, ayrıca Gemlik ve Bandırma körfezleri de sorunlu bölgeler. Ortamda ne kadar çok denizanası artışı olursa, sonrasında müsilaj görme riskimiz o kadar artacak" dedi.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 2 yıl süren "Marmara Denizi'nde Denizanası Artışları Sebep ve Sonuçları" başlıklı proje tamamlandı. Araştırma kapsamında, Marmara Denizi'nin tamamında farklı derinliklerden denizanası örnekleri alınarak incelendi, dalgıçlar tarafından su altı gözlemleri yapıldı ve laboratuvar çalışmaları yürütüldü.
Araştırmanın yürütücüsü Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, biyolojik olarak kirlilik göstergesi olan denizanalarının ekosistem değişimine tahammüllerinin yüksek olduğunu ve her türlü olumlu veya olumsuz değişiklikten faydalanabildiğini söyledi.

Balık stoklarını tehdit ediyor

Marmara Denizi'nin fitoplanktonik açıdan zenginleştiğine işaret eden Okyar, şöyle konuştu:
"Denize, yoğun miktarda evsel, endüstriyel, tarım kaynaklı besin tuzlarını, azot ve fosforu verince, aslında ortamı gübrelemiş oluyoruz. Bu doğal olarak fitoplanktonik canlıların aşırı çoğalmasıyla suyun kalitesini düşürüyor. Bu durum denizanalarıyla beslenecek olan türlerin ölmesine ya da ortamdan uzaklaşmasına neden oluyor. Denizanalarının mide içeriklerini incelediğimizde bol miktarda hamsi yumurtasıyla karşılaştık. Hamsilerin yumurtaları üzerinden besleniyorlar. Bu da hamsi stokları üzerinde büyük risk oluşturuyor. Denizanalarının balık stokları üzerinde yıkıcı etkileri var."

Marmara'daki varlıkları son 10 yılda yüzde 100 arttı

Prof. Dr. Okyar, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklığın, üreme metabolizmalarını hızlandırarak denizanası popülasyonunu artırdığını, denizlerdeki sıcaklık bariyerinin kuzeye çekilmesiyle de bu canlıların yayılım alanlarının genişlediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Normal bir ekosistem olsa, kirlilik olmasa, biyoçeşitlilik zengin olsa, bu canlılar olması gereken miktarda olacak. Ortamda tür çeşitliliği ve balık stokları azalmış. Bu nedenle alan boşalmış ve boşalan alanı da fırsatçı tür olarak isimlendirdiğimiz denizanaları dolduruyor. Marmara son derece kirli bir deniz. Karadeniz ise besin maddelerinin bol olduğu dünyanın en ötrofik denizlerinden biri ve ciddi denizanası stokuna sahip."

Sorunlu bölgeleri açıkladı

Denizanalarının İstanbul Boğazı vasıtasıyla Marmara Denizi'ne taşındığını anlatan Okyar, burada aşırı çoğalan denizanalarının özellikle bahar, yaz ve sonbaharda, sıcaklığın yüksek olduğu her periyotta ürediğine ve aşırı çoğaldığına değindi. Denizanası varlığına dikkati çeken Okyar, "Marmara'daki denizanası varlığı son 10 yılda yüzde 100 arttı. Popülasyon yoğunluğunda sıcak nokta İzmit Körfezi'nin güneydoğusu, ayrıca Gemlik ve Bandırma körfezleri de sorunlu bölgeler." diye konuştu.

Müsilaj riski artıyor

Denizanasının müsilajı oluşturan bir canlı olmasa da müsilaj oluşumunda katalizör rölü oynadığı yönünde hipotezleri bulunduğunu aktaran Okyar, şöyle devam etti:
"Yaptığımız deneylerde aşırı denizanası artışı sonrası denize çözülmüş organik madde, partikülü organik madde girdiğini ve bunların bakteriyel aktiviteyi strese soktuğunu tespit ettik. Fitoplanktonik organizmalar zaten yüksek sıcaklık ile durağan denizle strese giriyor ve müsilajı oluşturmaya başlıyor. Sonrasında denizanalarıyla bakteriler ve çözülmüş organik madde de ortama giriyor. Yaptığımız düzeneklerde müsilajımsı yapıyı oluşturduk. Buradan şunu söyleyebiliyoruz: Ortamda ne kadar çok denizanası artışı olursa, sonrasında müsilaj görme riskimiz o kadar artacak."
Denizanalarının çok yoğun doğal kolajene sahip organizmalar olması nedeniyle kozmetik sektöründen insan sağlığına kadar çeşitli alanlarda kullanıldığını söyleyen Okyar, "Gıda sektöründe, yeni biyo malzeme elde etmede kullanılan bir materyal. Doğal olarak biyoteknolojik alanda kullanılabilmesi sebebiyle çalışmalarımızda bu olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Yenmemiz mümkün değil onunla yaşamayı ve ondan faydalanmayı öğrenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Müsilaj geri geldi: Marmara Denizi'nin kirlilik yükü, olmasını gerekenin 'çok çok' üzerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Müsilaj geri geldi: Marmara Denizi'nin kirlilik yükü, olmasını gerekenin çok çok üzerinde
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