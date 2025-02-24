https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-kacta-1093919307.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe kritik derbide karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, rakibiyle arasındaki 6 puanlık... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T09:33+0300
2025-02-24T09:33+0300
2025-02-24T09:33+0300
spor
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ismail jakobs
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden derbi öncesinde sarı kırmızılılar 63 puanla lider durumda bulunurken, sarı lacivertliler ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 1970 yılından bu yana ilk kez bir yabancı hakemin yöneteceği derbide iki takımın da eksikleri bulunuyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Derbiye yabancı hakem verildiMüsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.Puan farkı 6Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.Galatasaray'da 3 eksikGalatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç futbolcusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılılarda Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?
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derbi kaçta, derbi hangi kanalda, derbi muhtemel 11ler, galatasaray fenerbahçe maçı saat kaçta,, gs fener derbisi saat kaçta
derbi kaçta, derbi hangi kanalda, derbi muhtemel 11ler, galatasaray fenerbahçe maçı saat kaçta,, gs fener derbisi saat kaçta
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe kritik derbide karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı açmak isterken, Fenerbahçe ise farkı 3'e düşürüp şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak amacında. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden derbi öncesinde sarı kırmızılılar 63 puanla lider durumda bulunurken, sarı lacivertliler ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 1970 yılından bu yana ilk kez bir yabancı hakemin yöneteceği derbide iki takımın da eksikleri bulunuyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Derbiye yabancı hakem verildi
Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç futbolcusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılılarda Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?
Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen
Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri