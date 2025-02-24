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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü: 'Kızım onun gibi biriyle evlensin isterim'
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü: 'Kızım onun gibi biriyle evlensin isterim'
Sputnik Türkiye
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederek, kızının onun gibi biriyle evlenmesini istediğini belirtti. Montella... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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İtalyan teknik adam Montella'nın, Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkındaki sözleri gündem oldu.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, DAZN İtalya kanalına verdiği röportajda milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi. Montella, genç oyuncunun sadece futbolculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda karakteriyle de dikkat çektiğini belirtti.Kenan Yıldız’ın futbola tamamen odaklanmış bir isim olduğunu vurgulayan Montella, “O sadece temiz bir yüze sahip değil, aynı zamanda temiz bir ruha da sahip. Çok iyi bir insan ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve kızımın ileride onun gibi biriyle evlenmesini isterim” ifadelerini kullandı.Bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıkan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 2578 dakika sahada kalarak 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Montella’nın sözleri, Kenan Yıldız’ın yalnızca saha içindeki başarısıyla değil, karakteriyle de takdir topladığını gösterdi.
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montella kızı, montella
montella kızı, montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü: 'Kızım onun gibi biriyle evlensin isterim'

17:25 24.02.2025 (güncellendi: 17:33 24.02.2025)
© Georgi LicovskiKenan Yıldız
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Georgi Licovski
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederek, kızının onun gibi biriyle evlenmesini istediğini belirtti. Montella, genç futbolcunun sadece yetenekli değil, aynı zamanda karakter olarak da çok iyi bir insan olduğunu vurguladı. Yıldız, bu sezon 38 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
İtalyan teknik adam Montella'nın, Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkındaki sözleri gündem oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, DAZN İtalya kanalına verdiği röportajda milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi. Montella, genç oyuncunun sadece futbolculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda karakteriyle de dikkat çektiğini belirtti.
Kenan Yıldız’ın futbola tamamen odaklanmış bir isim olduğunu vurgulayan Montella, “O sadece temiz bir yüze sahip değil, aynı zamanda temiz bir ruha da sahip. Çok iyi bir insan ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve kızımın ileride onun gibi biriyle evlenmesini isterim” ifadelerini kullandı.
Bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıkan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 2578 dakika sahada kalarak 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Montella’nın sözleri, Kenan Yıldız’ın yalnızca saha içindeki başarısıyla değil, karakteriyle de takdir topladığını gösterdi.
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