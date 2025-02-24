Derbiye saatler kala Dursun Özbek'ten taraftara uyarı: 'Birtakım odaklar tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Demir Demirkan: “Sandık Hikayeleri projesi kapsamında, dört kitabın dört farklı albümü ve 40 yeni şarkısı olacak”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Kar, yeni haftada etkisini kaybediyor
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Genç işçi ölümleri ve çocuk istismarı: Türkiye'nin yüzleşmesi gereken acı gerçekler
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek oyunlar.
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı uyardı: ‘Fanatizm, şiddet odaklı duygu ve düşünceleri yaygınlaştırabiliyor’
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR HABERLERİ
Son Gelişmeler
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/derbiye-saatler-kala-dursun-ozbekten-taraftara-uyari-birtakim-odaklar-tehlikeli-bir-yola-bizi-1093941766.html
Derbiye saatler kala Dursun Özbek'ten taraftara uyarı: 'Birtakım odaklar tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetinde
Derbiye saatler kala Dursun Özbek'ten taraftara uyarı: 'Birtakım odaklar tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetinde
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile oynanacakları derbi maç öncesi taraftarlarına çağrıda... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T16:06+0300
2025-02-24T16:06+0300
spor
derbi
galatasaray spor kulübü
fenerbahçe
dursun özbek
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1299ef025ceba69e84bd56d0a94630e.jpg
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz." ifadelerini kullandı.Türk futbolunun son dönemde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi de gördüklerini kaydeden Özbek, "Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır. Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi, bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu."Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan Galatasaray'ımızı destekleyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunan Özbek, "Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için, kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sonunda iyiler kazanacak." şeklinde görüş belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-kacta-1093919307.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4af1edd66de8b56e2178a21d5f914773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
derbi, galatasaray spor kulübü, fenerbahçe, dursun özbek, galatasaray
derbi, galatasaray spor kulübü, fenerbahçe, dursun özbek, galatasaray

Derbiye saatler kala Dursun Özbek'ten taraftara uyarı: 'Birtakım odaklar tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetinde

16:06 24.02.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-
Abone ol
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile oynanacakları derbi maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun son dönemde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi de gördüklerini kaydeden Özbek, "Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır. Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi, bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
"Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan Galatasaray'ımızı destekleyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunan Özbek, "Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için, kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sonunda iyiler kazanacak." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
SPOR
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat kaçta?
09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала