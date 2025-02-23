https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/yogun-kar-sebebiyle-yarin-da-okullar-tatil-valilikten-aciklama-geldi-1093903376.html

Yoğun kar sebebiyle yarın da okullar tatil: 2 il valiliğinden açıklama geldi

Yoğun kar sebebiyle yarın da okullar tatil: 2 il valiliğinden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Samsun'da yarın okullar kar sebebiyle tatil edildi. Kastamonu'nun ise İnebolu ilçesinde okullar tatil edilirken il genelinde okullar açık olacak. 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T13:43+0300

2025-02-23T13:43+0300

2025-02-23T14:41+0300

türkiye

kar

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Türkiye bir haftadır yoğun kar yağışı altında. Samsun'da okullar 24 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Kastamonu'da ise İnebolu ilçesinde yarın okullar tatil.Yarın okullar tatil mi? 24 Şubatta hangi şehirlerde okullar tatil?Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.Bartın'da yarın okullar tatilBartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Kastamonu'da okullar tatil mi?Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.İstanbul’da yarın okullar tatil mi oldu?Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. İstanbul'da okulların Pazartesi günü tatil olmasına ilişkin açıklama bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/istanbulda-hissedilen-sicaklik-eksi-6ya-dustu-kent-buz-kesti-kar-yagisi-devam-edecek-mi-okullar-1093897447.html

türkiye

inebolu

kastamonu

samsun

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