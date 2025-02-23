https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/istanbulda-hissedilen-sicaklik-eksi-6ya-dustu-kent-buz-kesti-kar-yagisi-devam-edecek-mi-okullar-1093897447.html
İstanbul'da hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü, kent buz kesti: Kar yağışı devam edecek mi? Okullar tatil olur mu?
İstanbul'da hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü, kent buz kesti: Kar yağışı devam edecek mi? Okullar tatil olur mu?
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İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde de bazı... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T09:22+0300
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İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.İstanbul'da kar var mı?Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.İstanbul hava durumuHava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okulların durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" açıklamasını yaptı.Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. İstanbul'da okulların Pazartesi günü tatil olmasına ilişkin açıklama bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akom-istanbuldaki-kar-kalinliklarini-acikladi-kuzey-kesimlerde-40-santimetreye-ulasti-1093895218.html
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istanbul hava durumu, istanbul hava durumu 23 şubat, istanbulda yarın okullar tatil mi, istanbul okullar tatil, istanbul valiliği, istanbulda bugün kar var mı, i̇stanbul’da yarın okullar tatil mi?, 24 şubat pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?
İstanbul'da hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü, kent buz kesti: Kar yağışı devam edecek mi? Okullar tatil olur mu?
09:22 23.02.2025 (güncellendi: 09:58 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde de bazı bölgelerde kar yağışı devam etti. Beyaza bürünen Sarıyer'de kar yağışı hala sürüyor. Buz gibi bir gece geçiren İstanbul sıfırın altında 6 dereceyi gördü.
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.
Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.
Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.
Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.
Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde kar tatili var?
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okulların durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" açıklamasını yaptı.
Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. İstanbul'da okulların Pazartesi günü tatil olmasına ilişkin açıklama bulunmuyor.