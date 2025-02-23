https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/istanbulun-kar-verileri-aciklandi-sicaklik-eksi-7-dereceye-dustu-kar-kalinligi-neredeyse-50-1093903979.html

İstanbul'un kar verileri açıklandı: Sıcaklık eksi 7 dereceye düştü, kar kalınlığı neredeyse 50 santimetreye ulaştı

İstanbul'un kar verileri açıklandı: Sıcaklık eksi 7 dereceye düştü, kar kalınlığı neredeyse 50 santimetreye ulaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. Sıcaklık eksi 7... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T14:03+0300

2025-02-23T14:03+0300

2025-02-23T14:40+0300

türkiye

istanbul

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar topu

kar tatili

hava durumu

hava durumu

akom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093903823_0:509:2735:2047_1920x0_80_0_0_b78193e3c90f15fe12d14582950542e9.jpg

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü.Sıcaklık sıfırın altına düştüHava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak için operasyon yürütüldü.84 bin ton tuz kullanıldıİstanbul'da ekiplerin 5 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarda 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullanıldı.Trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83 bin 700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi dağıtıldı.İstanbul'da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde yükselmesi beklenirken, İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/yogun-kar-sebebiyle-yarin-da-okullar-tatil-valilikten-aciklama-geldi-1093903376.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar topu, kar tatili, hava durumu, hava durumu, akom