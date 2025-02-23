https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/erdogan-kongre-alaninda-ilk-mesajini-verdi-1093898295.html

Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'

Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için spor salonuna ulaştı. Erdoğan salon etrafında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye

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politika

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu'na geldi.Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Coşkunuzla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.Erdoğan'dan yeni dönem vurgusu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-100-binin-uzerinde-katilim-bekleniyor-1093897303.html

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