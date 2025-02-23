https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/erdogan-kongre-alaninda-ilk-mesajini-verdi-1093898295.html
Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'
Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için spor salonuna ulaştı. Erdoğan salon etrafında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T10:52+0300
2025-02-23T10:52+0300
2025-02-23T11:07+0300
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu'na geldi.Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Coşkunuzla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.Erdoğan'dan yeni dönem vurgusu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-100-binin-uzerinde-katilim-bekleniyor-1093897303.html
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Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'
10:52 23.02.2025 (güncellendi: 11:07 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için spor salonuna ulaştı. Erdoğan salon etrafında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu'na geldi.
Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Coşkunuzla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.
Erdoğan'dan yeni dönem vurgusu
Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız