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AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
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Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'
Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için spor salonuna ulaştı. Erdoğan salon etrafında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu'na geldi.Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Coşkunuzla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.Erdoğan'dan yeni dönem vurgusu
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Erdoğan kongre alanında ilk mesajını verdi: 'Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız'

10:52 23.02.2025 (güncellendi: 11:07 23.02.2025)
Erdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için spor salonuna ulaştı. Erdoğan salon etrafında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu'na geldi.
Erdoğan kendisini bekleyen kalabalığa seslendi ve "Coşkunuzla Ankara'yı bayram yerine çevirdiniz. Artık yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.

Erdoğan'dan yeni dönem vurgusu

Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
POLİTİKA
AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?
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