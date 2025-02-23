https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-100-binin-uzerinde-katilim-bekleniyor-1093897303.html
AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?
AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?
Sputnik Türkiye
AK Parti'de merakla beklenen 8. Olağan Kongresi bugün yapılıyor. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T09:10+0300
2025-02-23T09:10+0300
2025-02-23T09:50+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
erkan kandemir
hamza dağ
kongre
recep tayyip erdoğan
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
kabine toplantısı
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AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor.Erdoğan ne mesaj verecek? Erdoğan kongrede ne açıklayacak?Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlarda ve parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde.Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı verdi.1607 delege oy kullanacakBin 607 delegenin Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde oy vereceği kongre için özel tanıtım videoları ve gösteriler de hazırlandı.MKYK şekillenecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımını oluşturacak75 kişiden oluşan MKYK şekillenecek. Kongre bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, A takımını oluşturacak.Kabine değişikliği de gündemdeki yerini korurken değişimin biraz daha ötelendiği konuşuluyor. Haziran ayından TBMM için de değişikler olacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor.Erdoğan için pasta kesilecekKongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.
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ak parti, ak parti 8. olağan kongresi, erdoğan kongre, ak parti kimler değişecek, ak partide kime ne görev verilecek, kabine değişikliği
ak parti, ak parti 8. olağan kongresi, erdoğan kongre, ak parti kimler değişecek, ak partide kime ne görev verilecek, kabine değişikliği
AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?
09:10 23.02.2025 (güncellendi: 09:50 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
AK Parti'de merakla beklenen 8. Olağan Kongresi bugün yapılıyor. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlar kadar partide nasıl bir değişim olacağında da merak konusu.
AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor.
Erdoğan ne mesaj verecek? Erdoğan kongrede ne açıklayacak?
Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlarda ve parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı verdi.
1607 delege oy kullanacak
Bin 607 delegenin Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde oy vereceği kongre için özel tanıtım videoları ve gösteriler de hazırlandı.
MKYK şekillenecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımını oluşturacak
75 kişiden oluşan MKYK şekillenecek. Kongre bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, A takımını oluşturacak.
Kabine değişikliği de gündemdeki yerini korurken değişimin biraz daha ötelendiği konuşuluyor. Haziran ayından TBMM için de değişikler olacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor.
Erdoğan için pasta kesilecek
Kongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.