https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-100-binin-uzerinde-katilim-bekleniyor-1093897303.html

AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?

AK Parti 8. Olağan Kongresi | Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Erdoğan ne mesaj verecek?

Sputnik Türkiye

AK Parti'de merakla beklenen 8. Olağan Kongresi bugün yapılıyor. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T09:10+0300

2025-02-23T09:10+0300

2025-02-23T09:50+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

erkan kandemir

hamza dağ

kongre

recep tayyip erdoğan

ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

kabine toplantısı

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AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor.Erdoğan ne mesaj verecek? Erdoğan kongrede ne açıklayacak?Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlarda ve parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde.Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı verdi.1607 delege oy kullanacakBin 607 delegenin Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde oy vereceği kongre için özel tanıtım videoları ve gösteriler de hazırlandı.MKYK şekillenecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımını oluşturacak75 kişiden oluşan MKYK şekillenecek. Kongre bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, A takımını oluşturacak.Kabine değişikliği de gündemdeki yerini korurken değişimin biraz daha ötelendiği konuşuluyor. Haziran ayından TBMM için de değişikler olacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor.Erdoğan için pasta kesilecekKongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.

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