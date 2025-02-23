https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/bakanlik-acikladi-otoyollarda-uygulanan-serit-kisitlamasi-sona-erdi-1093908384.html
Bakanlık açıkladı: Otoyollarda uygulanan şerit kısıtlaması sona erdi
Bakanlık açıkladı: Otoyollarda uygulanan şerit kısıtlaması sona erdi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma günü uygulamaya alınan ve 6 ili kapsayan otoyollarda uygulanan şerit kısıtlamasının sona erdiğini böylece ağır taşıtlara... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T17:30+0300
2025-02-23T17:30+0300
2025-02-23T17:30+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
otoyol
ağır vasıta
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Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında cuma gününden bu yana uygulanan ağır taşıtlara yönelik kısıtlama sona erdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.İstanbul-Ankara istikametinde trafikte herhangi bir problem olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/istanbulun-kar-verileri-aciklandi-sicaklik-eksi-7-dereceye-dustu-kar-kalinligi-neredeyse-50-1093903979.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, otoyol, ağır vasıta
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, otoyol, ağır vasıta
Bakanlık açıkladı: Otoyollarda uygulanan şerit kısıtlaması sona erdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma günü uygulamaya alınan ve 6 ili kapsayan otoyollarda uygulanan şerit kısıtlamasının sona erdiğini böylece ağır taşıtlara kapatılan bazı yolların tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.
Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında cuma gününden bu yana uygulanan ağır taşıtlara yönelik kısıtlama sona erdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.
İstanbul-Ankara istikametinde trafikte herhangi bir problem olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için ekiplerimiz 7/24 görevlerine devam etmektedir. Sürücülerimiz, yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için Alo 123 Bakanlık Çağrı Merkezinden, Alo 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilirler."