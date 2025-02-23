https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/bakanlik-acikladi-otoyollarda-uygulanan-serit-kisitlamasi-sona-erdi-1093908384.html

Bakanlık açıkladı: Otoyollarda uygulanan şerit kısıtlaması sona erdi

Bakanlık açıkladı: Otoyollarda uygulanan şerit kısıtlaması sona erdi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma günü uygulamaya alınan ve 6 ili kapsayan otoyollarda uygulanan şerit kısıtlamasının sona erdiğini böylece ağır taşıtlara... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T17:30+0300

2025-02-23T17:30+0300

2025-02-23T17:30+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

otoyol

ağır vasıta

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Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında cuma gününden bu yana uygulanan ağır taşıtlara yönelik kısıtlama sona erdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.İstanbul-Ankara istikametinde trafikte herhangi bir problem olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/istanbulun-kar-verileri-aciklandi-sicaklik-eksi-7-dereceye-dustu-kar-kalinligi-neredeyse-50-1093903979.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, otoyol, ağır vasıta