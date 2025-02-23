https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-partide-tuzuk-degisti-3-yeni-genel-baskan-yardimciligi-geldi-1093903192.html

AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi

AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi

Sputnik Türkiye

AK Parti'ye 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T13:30+0300

2025-02-23T13:30+0300

2025-02-23T13:30+0300

politika

ak parti

türkiye

merkez yürütme kurulu (myk)

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

sanat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093903035_0:293:3119:2047_1920x0_80_0_0_47d0eb5a8b32dbe60e51579d643c6185.jpg

AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları: İsmi değiştiAyrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, türkiye, merkez yürütme kurulu (myk) , çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, sanat