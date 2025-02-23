https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-partide-tuzuk-degisti-3-yeni-genel-baskan-yardimciligi-geldi-1093903192.html
AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
Sputnik Türkiye
AK Parti'ye 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T13:30+0300
2025-02-23T13:30+0300
2025-02-23T13:30+0300
politika
ak parti
türkiye
merkez yürütme kurulu (myk)
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
sanat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093903035_0:293:3119:2047_1920x0_80_0_0_47d0eb5a8b32dbe60e51579d643c6185.jpg
AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları: İsmi değiştiAyrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093903035_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_8066f975263a667582d3558099c694f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, türkiye, merkez yürütme kurulu (myk) , çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, sanat
ak parti, türkiye, merkez yürütme kurulu (myk) , çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, sanat
AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
Ayrıntılar geliyor
AK Parti'ye 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.
AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.
Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?
Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları:
1.
Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu
2.
Sağlık Politikalarından Sorumlu
3.
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu
Ayrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.