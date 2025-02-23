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AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
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AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
Sputnik Türkiye
AK Parti'ye 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
türkiye
merkez yürütme kurulu (myk)
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
sanat
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AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları: İsmi değiştiAyrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.
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ak parti, türkiye, merkez yürütme kurulu (myk) , çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, sanat
ak parti, türkiye, merkez yürütme kurulu (myk) , çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, sanat

AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi

13:30 23.02.2025
© TCCB / Murat KulaAK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© TCCB / Murat Kula
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AK Parti'ye 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.
AK Parti'de yapılan tüzük değişikliği ile 3 yeni genel başkan yardımcılığı daha eklendi.

Yeni genel başkan yardımcılıkları hangileri?

Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu’nda yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılıkları:
1.
Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu
2.
Sağlık Politikalarından Sorumlu
3.
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu

İsmi değişti

Ayrıca Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştirildi.
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