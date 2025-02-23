https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html
AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için salona girdi. Divan başkanı ve üyeleri belirlendi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T11:30+0300
2025-02-23T11:30+0300
2025-02-23T11:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
kongre
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cumhurbaşkanı
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AK Parti'de MKYK belli oldu.AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendiAnkara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.
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AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
11:30 23.02.2025 (güncellendi: 11:36 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için salona girdi. Divan başkanı ve üyeleri belirlendi.
AK Parti'de MKYK belli oldu.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.
Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.
Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.
Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.
Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.