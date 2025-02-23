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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/adanada-ejder-meyvesi-agaclari-buz-tuttu-kuresel-isinma-diyorlar-ama-bence-bu-biraz-kuresel-soguma-1093908519.html
Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu: 'Küresel ısınma diyorlar ama bence bu biraz küresel soğuma'
Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu: 'Küresel ısınma diyorlar ama bence bu biraz küresel soğuma'
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi değerlerde seyretmesiyle ejder meyvesi ağaçları buz tuttu. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
adana
ejder meyvesi
buz
i̇klim
iklim değişikliği
küresel ısınma
küresel soğuma
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Kozan'da 3 dönümlük bahçede ejder meyvesi yetiştiren Mustafa Akçoban ürünlerini zirai dondan korumak için amacıyla yağmurlama sistemini çalıştırdı.Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle donan yağmurlama suyu ağaçları buzla kapladı.Bahçesindeki buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Akçoban yaşananın küresel soğuma olduğunu söyledi:
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adana, ejder meyvesi, buz, i̇klim, iklim değişikliği, küresel ısınma, küresel soğuma
adana, ejder meyvesi, buz, i̇klim, iklim değişikliği, küresel ısınma, küresel soğuma

Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu: 'Küresel ısınma diyorlar ama bence bu biraz küresel soğuma'

17:58 23.02.2025 (güncellendi: 18:00 23.02.2025)
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Ejder meyvesinde hasat başladı: Kilosu 100 TL'den satılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© İHA / İHA-AW668191
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Adana'nın Kozan ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi değerlerde seyretmesiyle ejder meyvesi ağaçları buz tuttu.
Kozan'da 3 dönümlük bahçede ejder meyvesi yetiştiren Mustafa Akçoban ürünlerini zirai dondan korumak için amacıyla yağmurlama sistemini çalıştırdı.
Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle donan yağmurlama suyu ağaçları buzla kapladı.
Bahçesindeki buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Akçoban yaşananın küresel soğuma olduğunu söyledi:

"Donla mücadele için dün akşam bahçemizde yağmurlama sistemini çalıştırdık ama soğuklar beklentimizden fazla olmuş. İnşallah akşama kadar buzlar erir. 'Küresel ısınma' diyorlar ama bence bu biraz 'küresel soğuma' olmuş."

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