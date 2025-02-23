Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu: 'Küresel ısınma diyorlar ama bence bu biraz küresel soğuma'

"Donla mücadele için dün akşam bahçemizde yağmurlama sistemini çalıştırdık ama soğuklar beklentimizden fazla olmuş. İnşallah akşama kadar buzlar erir. 'Küresel ısınma' diyorlar ama bence bu biraz 'küresel soğuma' olmuş."