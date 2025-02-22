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Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? Diyanet'in takvimine göre ilk sahur ve Kadir Gecesi tarihi
Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? Diyanet'in takvimine göre ilk sahur ve Kadir Gecesi tarihi
Sputnik Türkiye
Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? İlk sahur 28 Şubat'ı 29 Şubat'a bağlayan gece yapılacak, ilk iftar aynı gün açılacak. Kadir Gecesi 26 Mart’ta, Ramazan Bayramı 30 Mart’ta idrak edilecek.
2025-02-22T11:29+0300
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türkiye
ramazan
ramazan bayramı
oruç
teravih namazı
sahur
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iftar
kadir gecesi
fitre
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On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 28 Şubat Cuma günü teravih namazıyla başlayacak. İlk sahur ise 28 Şubat’ı 29 Şubat’a bağlayan gece yapılacak. Aynı gün oruç tutanlar, gün batımıyla birlikte ilk iftarlarını açacak.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali ramazanın 29. günü akşamı görüleceğinden, bu yıl oruç 29 gün tutulacak.Kadir Gecesi 26 Mart’ta idrak edilecekKur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 2024 yılında 26 Mart Salı gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece, Kur’an’ın indirildiği gece olarak kabul edildiği için İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip.Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacakRamazan ayının tamamlanmasının ardından, 30 Mart Cumartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. Üç gün sürecek bayram, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.2024 fitre miktarı 180 TL olarak belirlendiDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Fitre, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken bir ibadet olarak İslam’ın önemli sosyal yardımlaşma geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.Ramazan neden her yıl farklı tarihlere denk geliyor?Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan ayının Hicri takvime göre hesaplandığını hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:"Ramazan ayı, hicri takvimde yer alan 12 aydan biridir. Hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erken başlar. Bu nedenle bazı yıllarda 29 gün, bazı yıllarda ise 30 gün sürer."Bu yıl da Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.
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ramazan, ramazan bayramı, oruç, teravih namazı, sahur, iftar, iftar, kadir gecesi, fitre
ramazan, ramazan bayramı, oruç, teravih namazı, sahur, iftar, iftar, kadir gecesi, fitre

Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? Diyanet'in takvimine göre ilk sahur ve Kadir Gecesi tarihi

11:29 22.02.2025
© AARamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2024 Ramazan takvimine göre, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 29 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Oruç ibadetinin başlayacağı Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Kadir Gecesi 26 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta idrak edilecek.
On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 28 Şubat Cuma günü teravih namazıyla başlayacak. İlk sahur ise 28 Şubat’ı 29 Şubat’a bağlayan gece yapılacak. Aynı gün oruç tutanlar, gün batımıyla birlikte ilk iftarlarını açacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali ramazanın 29. günü akşamı görüleceğinden, bu yıl oruç 29 gün tutulacak.

Kadir Gecesi 26 Mart’ta idrak edilecek

Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 2024 yılında 26 Mart Salı gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece, Kur’an’ın indirildiği gece olarak kabul edildiği için İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip.

Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından, 30 Mart Cumartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. Üç gün sürecek bayram, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

2024 fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Fitre, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken bir ibadet olarak İslam’ın önemli sosyal yardımlaşma geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ramazan neden her yıl farklı tarihlere denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan ayının Hicri takvime göre hesaplandığını hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:
"Ramazan ayı, hicri takvimde yer alan 12 aydan biridir. Hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erken başlar. Bu nedenle bazı yıllarda 29 gün, bazı yıllarda ise 30 gün sürer."
Bu yıl da Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.
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