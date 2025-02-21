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İstanbul Milletvekili Doğan Demir: Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan şerefsizdir
İstanbul Milletvekili Doğan Demir: Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan şerefsizdir
Sputnik Türkiye
Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Demir sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ve... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T14:12+0300
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Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Çağdaş Kocaeli gazetesine bir röportaj veren Demir, “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna, “Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var.” diye yanıt vermişti.'Algı oluşturuluyor'İstanbul Milletvekili Doğan Demir, tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak, sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçladı.Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Demir, “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur.” dedi.'Maaşla işim yok'Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilirki maaşla yada parayla işim olmadığı gibi ihtiyacımda yoktur.” dedi.'Kimlerin servis ettiğini biliyorum'Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:
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doğan demir, milletvekili, maaş, asgari ücret, enflasyon
doğan demir, milletvekili, maaş, asgari ücret, enflasyon

İstanbul Milletvekili Doğan Demir: Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan şerefsizdir

14:12 21.02.2025 (güncellendi: 14:13 21.02.2025)
İstanbul Milletvekili Doğan Demir
İstanbul Milletvekili Doğan Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Demir sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ve 'Bunu yazanlar şerefsizdir' dedi.
Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Çağdaş Kocaeli gazetesine bir röportaj veren Demir, “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna, “Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var.” diye yanıt vermişti.

'Algı oluşturuluyor'

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak, sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçladı.

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Demir, “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur.” dedi.

'Maaşla işim yok'

Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.

Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilirki maaşla yada parayla işim olmadığı gibi ihtiyacımda yoktur.” dedi.

'Kimlerin servis ettiğini biliyorum'

Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:
“İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun ‘Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?’ diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum. Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum.”
Doğan Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
POLİTİKA
Gelecek Partili Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
18 Şubat, 23:05
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