https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yeni-yol-partisi-istanbul-milletvekili-dogan-demir-milletvekili-maasinin-yetmedigine-isyan-ettigimi-1093870170.html

İstanbul Milletvekili Doğan Demir: Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan şerefsizdir

İstanbul Milletvekili Doğan Demir: Milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan şerefsizdir

Sputnik Türkiye

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Demir sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ve... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T14:12+0300

2025-02-21T14:12+0300

2025-02-21T14:13+0300

politika

doğan demir

milletvekili

maaş

asgari ücret

enflasyon

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Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Çağdaş Kocaeli gazetesine bir röportaj veren Demir, “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna, “Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var.” diye yanıt vermişti.'Algı oluşturuluyor'İstanbul Milletvekili Doğan Demir, tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak, sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçladı.Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Demir, “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur.” dedi.'Maaşla işim yok'Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilirki maaşla yada parayla işim olmadığı gibi ihtiyacımda yoktur.” dedi.'Kimlerin servis ettiğini biliyorum'Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/gelecek-partili-dogan-demir-milletvekili-maasimiz-yetmiyor-1093783432.html

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doğan demir, milletvekili, maaş, asgari ücret, enflasyon