Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kar-yagisi-etkili-oldu-universiteler-yarin-egitime-ara-verdi-1093852308.html
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversite, cuma günü eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T00:51+0300
2025-02-21T00:51+0300
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
üniversite
üniversite sınavı
açık üniversite
eğitim
yüz yüze eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093593300_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_809f2fa871f4816e432479d9a0fa7a7a.jpg
Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda birçok üniversite, eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verme kararı aldı. İstanbul'da eğitime ara veren üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi yer aldı. Üniversitelerin eğitime ara verme kararı, öğrenciler ve akademisyenler tarafından genellikle olumlu karşılandı. Özellikle uzak semtlerden kampüslere ulaşmak zorunda olan öğrenciler, kararın güvenlikleri açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093593300_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1d419eb0236f675015dfc13597586f1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim

Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi

00:51 21.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversite, cuma günü eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi güvenlik nedeniyle bu kararı uygulayacağını duyurdu.
Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda birçok üniversite, eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verme kararı aldı.
İstanbul'da eğitime ara veren üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi yer aldı.
Üniversitelerin eğitime ara verme kararı, öğrenciler ve akademisyenler tarafından genellikle olumlu karşılandı. Özellikle uzak semtlerden kampüslere ulaşmak zorunda olan öğrenciler, kararın güvenlikleri açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da okullar yarın da tatil ilan edildi
Dün, 18:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала