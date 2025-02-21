https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kar-yagisi-etkili-oldu-universiteler-yarin-egitime-ara-verdi-1093852308.html
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversite, cuma günü eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T00:51+0300
2025-02-21T00:51+0300
2025-02-21T00:51+0300
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kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
üniversite
üniversite sınavı
açık üniversite
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Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda birçok üniversite, eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verme kararı aldı. İstanbul'da eğitime ara veren üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi yer aldı. Üniversitelerin eğitime ara verme kararı, öğrenciler ve akademisyenler tarafından genellikle olumlu karşılandı. Özellikle uzak semtlerden kampüslere ulaşmak zorunda olan öğrenciler, kararın güvenlikleri açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html
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kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversite, cuma günü eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi güvenlik nedeniyle bu kararı uygulayacağını duyurdu.
Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda birçok üniversite, eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verme kararı aldı.
İstanbul'da eğitime ara veren üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi yer aldı.
Üniversitelerin eğitime ara verme kararı, öğrenciler ve akademisyenler tarafından genellikle olumlu karşılandı. Özellikle uzak semtlerden kampüslere ulaşmak zorunda olan öğrenciler, kararın güvenlikleri açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.