https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kar-yagisi-etkili-oldu-universiteler-yarin-egitime-ara-verdi-1093852308.html

Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi

Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversite, cuma günü eğitime ara verme kararı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T00:51+0300

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Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda birçok üniversite, eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verme kararı aldı. İstanbul'da eğitime ara veren üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi yer aldı. Üniversitelerin eğitime ara verme kararı, öğrenciler ve akademisyenler tarafından genellikle olumlu karşılandı. Özellikle uzak semtlerden kampüslere ulaşmak zorunda olan öğrenciler, kararın güvenlikleri açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html

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