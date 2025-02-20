İstanbul'da okullar yarın da tatil ilan edildi

© AA 12 ilde eğitime kar engeli © AA

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil süresi 21 Şubat Cuma günü de uzatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Ayrıca Gül, buzlanma riski nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.