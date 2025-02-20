https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html
İstanbul'da okullar yarın da tatil ilan edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil ilan edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil süresi 21 Şubat Cuma günü de uzatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarının... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T18:12+0300
2025-02-20T18:12+0300
2025-02-20T18:15+0300
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İstanbul'da okullar yarın da tatil ilan edildi
18:12 20.02.2025 (güncellendi: 18:15 20.02.2025)
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil süresi 21 Şubat Cuma günü de uzatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Ayrıca Gül, buzlanma riski nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.