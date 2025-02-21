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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/japonyada-bir-restoran-internette-kotu-yorum-yapan-2-kisinin-basina-odul-koydu-1093877946.html
Japonya’da bir restoran, internette kötü yorum yapan 2 kişinin başına ödül koydu
Japonya’da bir restoran, internette kötü yorum yapan 2 kişinin başına ödül koydu
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Kyoto kentindeki TOYOJIRO ramen dükkanı sahibi, restoran hakkında olumsuz yorum yapan iki kişinin peşine 100 bin yen (yaklaşık 662 dolar) ödül... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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kötü
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mutfak
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Japonya'da bir ramen dükkanı sahibi, restoran hakkında olumsuz yorum yapan iki kişinin peşine 100 bin yen ödül koydu.Kyoto'da bulunan ve Jiro tarzı ramenleriyle tanınan TOYOJIRO adlı restoran, bir grup müşterinin yemekleri ve deneyimleri hakkında olumsuz yorumlar bırakmasının ardından gündeme geldi. Restoranın sahibi, bir yıldızlı puanlama için sosyal medyadan yemeklerini eleştiren kişilerin peşine ödül koyduğunu duyurdu. Restoran sahibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Gönderinizi gördüm ve biraz tuhaf görünüyorsunuz. Sizin gibi insanları müşteri olarak kabul etmemeye çalışıyoruz, bu yüzden sorun değil. Ama muhtemelen dışarıda yemek yemekten kaçınmalısınız. Bir gün sizin gibi biri başını belaya sokacak. Umurumda değil, doğrudan gelin, sizinle ben ilgilenirim" dedi.TOYOJIRO'nun sahibi, olumsuz yorum yapan iki kişi hakkında bilgi verenlere 100 bin yen (yaklaşık 662 dolar) ödül teklif etti. Restoran sahibi, "Yapabileceği tek şey geri gelip tekrar yemek yemek ve fotoğraflı iyi bir inceleme yazmak. Aksi takdirde, ailesinin güvenliği için bile affetmeyeceğimi söyledim. Eğer bunu yapmazsa, hemen öldürülecek. Bu çocuk çok korkmuş durumda. Gerçekten yapacak, bu yüzden geri gelip yemek yemesi daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorum yapan iki kişi hakkında bilgisi olanların kendisiyle iletişime geçmesini ve faydalı bilgiler sunanlara 100 bin yen ödül vereceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kibarligin-boylesi-japon-bankasi-musteri-kasalarindan-calinan-milyonlarca-dolar-icin-ozur-diledi-1091621141.html
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japonya, lokanta, kötü, kötü muamele, yorum, mutfak, aşçı, müşteri
japonya, lokanta, kötü, kötü muamele, yorum, mutfak, aşçı, müşteri

Japonya’da bir restoran, internette kötü yorum yapan 2 kişinin başına ödül koydu

20:14 21.02.2025
© AA / Şebnem CoşkunLokanta, esnaf, yemek
Lokanta, esnaf, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Şebnem Coşkun
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Japonya'nın Kyoto kentindeki TOYOJIRO ramen dükkanı sahibi, restoran hakkında olumsuz yorum yapan iki kişinin peşine 100 bin yen (yaklaşık 662 dolar) ödül koyduğunu açıkladı. Restoran sahibi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olumsuz yorum yapanları tehdit etti.
Japonya'da bir ramen dükkanı sahibi, restoran hakkında olumsuz yorum yapan iki kişinin peşine 100 bin yen ödül koydu.
Kyoto'da bulunan ve Jiro tarzı ramenleriyle tanınan TOYOJIRO adlı restoran, bir grup müşterinin yemekleri ve deneyimleri hakkında olumsuz yorumlar bırakmasının ardından gündeme geldi. Restoranın sahibi, bir yıldızlı puanlama için sosyal medyadan yemeklerini eleştiren kişilerin peşine ödül koyduğunu duyurdu. Restoran sahibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Gönderinizi gördüm ve biraz tuhaf görünüyorsunuz. Sizin gibi insanları müşteri olarak kabul etmemeye çalışıyoruz, bu yüzden sorun değil. Ama muhtemelen dışarıda yemek yemekten kaçınmalısınız. Bir gün sizin gibi biri başını belaya sokacak. Umurumda değil, doğrudan gelin, sizinle ben ilgilenirim" dedi.
TOYOJIRO'nun sahibi, olumsuz yorum yapan iki kişi hakkında bilgi verenlere 100 bin yen (yaklaşık 662 dolar) ödül teklif etti. Restoran sahibi, "Yapabileceği tek şey geri gelip tekrar yemek yemek ve fotoğraflı iyi bir inceleme yazmak. Aksi takdirde, ailesinin güvenliği için bile affetmeyeceğimi söyledim. Eğer bunu yapmazsa, hemen öldürülecek. Bu çocuk çok korkmuş durumda. Gerçekten yapacak, bu yüzden geri gelip yemek yemesi daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorum yapan iki kişi hakkında bilgisi olanların kendisiyle iletişime geçmesini ve faydalı bilgiler sunanlara 100 bin yen ödül vereceğini duyurdu.
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