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Kibarlığın böylesi: Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi
Kibarlığın böylesi: Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi
Sputnik Türkiye
Japonya’nın önde gelen bankalarından MUFG eski bir çalışanının, müşterilere ait kasalardan 6,5 milyon dolardan fazla para çaldığına dair iddialar nedeniyle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T17:15+0300
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Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawadüzenlediği basın toplantısında, bankanın Tokyo’daki bazı şubelerindeki müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski bir çalışanın yaklaşık 60 müşteriden toplam 6,5 milyon doları aşkın para çaldığını doğruladı. Hanzawa, olayın bankacılık sektörünün 'güven üzerine inşa edilmiş temellerini sarstığını' ifade ederek özürlerini iletti. 31 Ekim’de bir müşteri talebi üzerine ortaya çıkan olayda, suçunu itiraf eden çalışanın işine 14 Kasım’da son verildiğini açıkladı. Müşteri güvenini yeniden kazanmak için çalışacaklarını vurgulayan Hanzawa, “Kasalarımızı kullanan müşterilerimizin endişelerini gidermek adına tüm çabayı göstereceğiz.” dedi. Alınan yeni tedbirler kapsamında, kasaların yedek anahtarlarının artık şubeler yerine genel merkezde saklanacağını belirten Hanzawa, olayla ilgili yönetimsel sorumlulukların araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.
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japonya, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, hırsız, japonya, tokyo, asya & pasifik
japonya, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, hırsız, japonya, tokyo, asya & pasifik

Kibarlığın böylesi: Japon bankası, müşteri kasalarından çalınan milyonlarca dolar için özür diledi

17:15 16.12.2024 (güncellendi: 17:16 16.12.2024)
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Fotoğraf
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Japonya’nın önde gelen bankalarından MUFG eski bir çalışanının, müşterilere ait kasalardan 6,5 milyon dolardan fazla para çaldığına dair iddialar nedeniyle kamuoyundan özür diledi.
Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawadüzenlediği basın toplantısında, bankanın Tokyo’daki bazı şubelerindeki müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski bir çalışanın yaklaşık 60 müşteriden toplam 6,5 milyon doları aşkın para çaldığını doğruladı.
Hanzawa, olayın bankacılık sektörünün 'güven üzerine inşa edilmiş temellerini sarstığını' ifade ederek özürlerini iletti. 31 Ekim’de bir müşteri talebi üzerine ortaya çıkan olayda, suçunu itiraf eden çalışanın işine 14 Kasım’da son verildiğini açıkladı.
Müşteri güvenini yeniden kazanmak için çalışacaklarını vurgulayan Hanzawa, “Kasalarımızı kullanan müşterilerimizin endişelerini gidermek adına tüm çabayı göstereceğiz.” dedi.
Alınan yeni tedbirler kapsamında, kasaların yedek anahtarlarının artık şubeler yerine genel merkezde saklanacağını belirten Hanzawa, olayla ilgili yönetimsel sorumlulukların araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.
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