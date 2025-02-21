Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Tapılan değişiklikle, aile hekimi başına düşen... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T04:35+0300
2025-02-21T04:35+0300
türkiye
aile hekimliği
sağlık bakanı
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanıAile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.Ayrıca, önceki düzenlemeye göre 4 bin olan kayıtlı nüfus sayısı, yönetmelik ile 3 bin 500'e düşürüldü. Bu değişiklik ile nüfus sayısı bu limitin üzerinde kalan kişilerin, yoğunluğun daha düşük olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılması mümkün hale gelecek.7 gün 24 saat sağlık hizmetiAynı zamanda, entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimleri artık 7 gün 24 saat hizmet sunacak şekilde daha etkin hale getirildi. Ancak, bu birimlerde çalışan aile hekimlerinin, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi gibi hizmetlerde görev almayacakları belirtildi.Aile hekimliği uzmanları, boşalan birimlerden öncelikli olarak tercih yapabilecek ve boş olan birimlere öncelikle yerleşebilecek. Yönetmelik ile aile sağlığı çalışanlarının aile hekimi tarafından belirlenmesi şartı 1 ay ile sınırlandırıldı. Bu süre içinde aile sağlığı çalışanı temin edilemezse, il sağlık müdürlüklerince sözleşme yapılabileceği belirtildi.Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kar-yagisi-etkili-oldu-universiteler-yarin-egitime-ara-verdi-1093852308.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aile hekimliği, sağlık bakanı, resmi gazete
aile hekimliği, sağlık bakanı, resmi gazete

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek

04:35 21.02.2025
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Tapılan değişiklikle, aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacak, aile hekimliği değişikliği kolaylaştırılacak ve yeni sağlık birimlerinin açılmasıyla hizmet kalitesi artırılacak.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.

1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı

Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.
Ayrıca, önceki düzenlemeye göre 4 bin olan kayıtlı nüfus sayısı, yönetmelik ile 3 bin 500'e düşürüldü. Bu değişiklik ile nüfus sayısı bu limitin üzerinde kalan kişilerin, yoğunluğun daha düşük olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılması mümkün hale gelecek.

7 gün 24 saat sağlık hizmeti

Aynı zamanda, entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimleri artık 7 gün 24 saat hizmet sunacak şekilde daha etkin hale getirildi. Ancak, bu birimlerde çalışan aile hekimlerinin, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi gibi hizmetlerde görev almayacakları belirtildi.
Aile hekimliği uzmanları, boşalan birimlerden öncelikli olarak tercih yapabilecek ve boş olan birimlere öncelikle yerleşebilecek. Yönetmelik ile aile sağlığı çalışanlarının aile hekimi tarafından belirlenmesi şartı 1 ay ile sınırlandırıldı. Bu süre içinde aile sağlığı çalışanı temin edilemezse, il sağlık müdürlüklerince sözleşme yapılabileceği belirtildi.
Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
Kar yağışı etkili oldu: Üniversiteler yarın eğitime ara verdi
00:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала