https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Tapılan değişiklikle, aile hekimi başına düşen... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T04:35+0300

2025-02-21T04:35+0300

2025-02-21T04:35+0300

türkiye

aile hekimliği

sağlık bakanı

resmi gazete

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Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanıAile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.Ayrıca, önceki düzenlemeye göre 4 bin olan kayıtlı nüfus sayısı, yönetmelik ile 3 bin 500'e düşürüldü. Bu değişiklik ile nüfus sayısı bu limitin üzerinde kalan kişilerin, yoğunluğun daha düşük olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılması mümkün hale gelecek.7 gün 24 saat sağlık hizmetiAynı zamanda, entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimleri artık 7 gün 24 saat hizmet sunacak şekilde daha etkin hale getirildi. Ancak, bu birimlerde çalışan aile hekimlerinin, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi gibi hizmetlerde görev almayacakları belirtildi.Aile hekimliği uzmanları, boşalan birimlerden öncelikli olarak tercih yapabilecek ve boş olan birimlere öncelikle yerleşebilecek. Yönetmelik ile aile sağlığı çalışanlarının aile hekimi tarafından belirlenmesi şartı 1 ay ile sınırlandırıldı. Bu süre içinde aile sağlığı çalışanı temin edilemezse, il sağlık müdürlüklerince sözleşme yapılabileceği belirtildi.Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.

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aile hekimliği, sağlık bakanı, resmi gazete