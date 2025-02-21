https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fransa-senatosu-kacak-gocmenlerin-evlenmesini-yasaklamayi-gundeme-aldi-1093852074.html
Fransa Senatosu, kaçak göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı gündeme aldı
Fransa Senatosu, kaçak göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı gündeme aldı
Sputnik Türkiye
Fransa Senatosu, hükümetin desteğiyle, yasa dışı durumda bulunan göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören bir yasa tasarısını gündemine aldı. Yapılan... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T00:25+0300
2025-02-21T00:25+0300
2025-02-21T00:25+0300
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Fransa, yasa dışı durumdaki göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören tasarıyı oyladı.Fransa Senatosu'nda görüşülen yasa dışı durumdaki göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı ülkede gündem oldu. Senato'da 227'ye karşı 110 oyla kabul edilen tasarının, özellikle 'beyaz' veya 'gri' evlilikler olarak adlandırılan, vatandaşlık elde etmek amacıyla yapılan sahte evliliklere karşı mücadele etmeyi hedeflediği açıklandı.Sol partiler ve insan hakları örgütleri, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ve temel özgürlüklere saldırı niteliği taşıdığını savunurken Adalet Bakanı Gerald Darmanin ve İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, tasarıya destek vererek toplumun değişen ihtiyaçlarını vurguladı.Fransa Belediye Başkanları Birliği (AMF), tasarıya destek verirken, Ulusal Misafirperver Kentler ve Bölgeler Birliği (Anvita) ise tasarıyı 'ayrımcı' olarak nitelendirdi. Senato'dan geçen tasarının daha sonra Ulusal Meclis'te görüşüleceği belirtildi. Meclis'teki tartışmalar ve oylama sürecinin ardından tasarının nihai kaderinin belirleneceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-fransa-cumhurbaskanina-elektronik-kelepce-takildi-1093478388.html
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Fransa Senatosu, kaçak göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı gündeme aldı
Fransa Senatosu, hükümetin desteğiyle, yasa dışı durumda bulunan göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören bir yasa tasarısını gündemine aldı. Yapılan oylamada, sağ ve merkez partilerin çoğunlukta olduğu Senato, tasarıyı 227'ye karşı 110 oyla onayladı. Ancak Senato'dan geçen tasarı daha sonra Ulusal Meclis'te görüşülecek.
Fransa, yasa dışı durumdaki göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören tasarıyı oyladı.
Fransa Senatosu'nda görüşülen yasa dışı durumdaki göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı ülkede gündem oldu. Senato'da 227'ye karşı 110 oyla kabul edilen tasarının, özellikle 'beyaz' veya 'gri' evlilikler olarak adlandırılan, vatandaşlık elde etmek amacıyla yapılan sahte evliliklere karşı mücadele etmeyi hedeflediği açıklandı.
Sol partiler ve insan hakları örgütleri, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ve temel özgürlüklere saldırı niteliği taşıdığını savunurken Adalet Bakanı Gerald Darmanin ve İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, tasarıya destek vererek toplumun değişen ihtiyaçlarını vurguladı.
Fransa Belediye Başkanları Birliği (AMF), tasarıya destek verirken, Ulusal Misafirperver Kentler ve Bölgeler Birliği (Anvita) ise tasarıyı 'ayrımcı' olarak nitelendirdi. Senato'dan geçen tasarının daha sonra Ulusal Meclis'te görüşüleceği belirtildi. Meclis'teki tartışmalar ve oylama sürecinin ardından tasarının nihai kaderinin belirleneceği ifade edildi.