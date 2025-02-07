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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-fransa-cumhurbaskanina-elektronik-kelepce-takildi-1093478388.html
Eski Fransa Cumhurbaşkanına 'elektronik kelepçe' takıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanına 'elektronik kelepçe' takıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 'telekulak' davasında cezasının infazı sebebiyle elektronik kelepçelendi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T22:36+0300
2025-02-07T22:36+0300
dünya
nicolas sarkozy
paris savcılığı
elektronik kelepçe
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yolsuzluk suçundan makum olduğu 'telekulak' davasında Aralık 2024'te cezasının onanmasının ardından 'elektronik kelepçe' takıldı.Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Paris Savcılığı 'telekulak' davasında cezasının infazı için ev hapsi cezası kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında evinden çıkabilecek.Ayrıca Sarkozy, farklı bir davada daha yargılandığı gerekçesiyle pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 08.00-21.30 saatleri arasında evinden ayrılabilecek.'Telekulak' davası neydi?Sarkozy, Mayıs 2023'te yolsuzlukla ilgili 'telekulak' davasında 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, 1 yıl ev hapsi olarak elektronik kelepçe ile çekilmesine karar verilmişti. Ayrıca, Sarkozy 3 yıl boyunca seçilme hakkından mahrum bırakılmıştı.18 Aralık 2024’te, Sarkozy'nin alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddeden Yargıtay, final kararında, 1 yıl hapis cezasının evde elektronik kelepçeyle çekilmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkının elinden alınmasına onay vermişti.Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, başka bir adli soruşturma çerçevesinde 'nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.Bu davada, Nicolas Sarkozy, Yargıç Gilbert Azibert’e, L’Oreal skandalı hakkında soruşturma dosyalarına girmesi için Monaco'da yüksek bir görev önermişti. Sarkozy'nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı tespit edilmişti.2007 ile 2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy, Kaddafi'den milyonlarca Euroluk yasadışı kampanya fonu aldığı iddiasıyla da yargılanmıştı. Dava, 10 yıllık bir yolsuzluk karşıtı soruşturmanın ardından gerçekleştirilmişti.
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nicolas sarkozy, paris savcılığı, elektronik kelepçe
nicolas sarkozy, paris savcılığı, elektronik kelepçe

Eski Fransa Cumhurbaşkanına 'elektronik kelepçe' takıldı

22:36 07.02.2025
© AP Photo / Ludovic MarinEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 'telekulak' davasında cezasının infazı sebebiyle elektronik kelepçelendi.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yolsuzluk suçundan makum olduğu 'telekulak' davasında Aralık 2024'te cezasının onanmasının ardından 'elektronik kelepçe' takıldı.
Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Paris Savcılığı 'telekulak' davasında cezasının infazı için ev hapsi cezası kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında evinden çıkabilecek.
Ayrıca Sarkozy, farklı bir davada daha yargılandığı gerekçesiyle pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 08.00-21.30 saatleri arasında evinden ayrılabilecek.

'Telekulak' davası neydi?

Sarkozy, Mayıs 2023'te yolsuzlukla ilgili 'telekulak' davasında 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, 1 yıl ev hapsi olarak elektronik kelepçe ile çekilmesine karar verilmişti. Ayrıca, Sarkozy 3 yıl boyunca seçilme hakkından mahrum bırakılmıştı.
18 Aralık 2024’te, Sarkozy'nin alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddeden Yargıtay, final kararında, 1 yıl hapis cezasının evde elektronik kelepçeyle çekilmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkının elinden alınmasına onay vermişti.
Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, başka bir adli soruşturma çerçevesinde 'nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.
Bu davada, Nicolas Sarkozy, Yargıç Gilbert Azibert’e, L’Oreal skandalı hakkında soruşturma dosyalarına girmesi için Monaco'da yüksek bir görev önermişti. Sarkozy'nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı tespit edilmişti.
2007 ile 2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy, Kaddafi'den milyonlarca Euroluk yasadışı kampanya fonu aldığı iddiasıyla da yargılanmıştı. Dava, 10 yıllık bir yolsuzluk karşıtı soruşturmanın ardından gerçekleştirilmişti.
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