https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-son-16da-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1093854580.html

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos veya Rangers ile... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T07:22+0300

2025-02-21T07:22+0300

2025-02-21T07:22+0300

fenerbahçe

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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht engelini aşarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bugün yapılacak kura çekiminde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak. Aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00’te, UEFA Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00’da çekilecek.Fenerbahçe Süper Lig’de Bay geçecekSarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve 13 Mart'ta oynayacağı son 16 turu maçları nedeniyle, Süper Lig'de o hafta BAY geçecek.UEFA Avrupa Ligi’nde play-off etabını geçen takımlar şunlar:UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16’ya kalan takımlarGrup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında güçlü ekipler bulunuyor:UEFA Konferans Ligi’nde son 16'ya kalanlarUEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. İşte o takımlar:Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanıUEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu. Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan tur atladı:Play-off turunda rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselen diğer takımlar ise şunlar:Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

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