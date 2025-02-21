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Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos veya Rangers ile... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T07:22+0300
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht engelini aşarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bugün yapılacak kura çekiminde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak. Aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00’te, UEFA Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00’da çekilecek.Fenerbahçe Süper Lig’de Bay geçecekSarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve 13 Mart'ta oynayacağı son 16 turu maçları nedeniyle, Süper Lig'de o hafta BAY geçecek.UEFA Avrupa Ligi’nde play-off etabını geçen takımlar şunlar:UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16’ya kalan takımlarGrup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında güçlü ekipler bulunuyor:UEFA Konferans Ligi’nde son 16'ya kalanlarUEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. İşte o takımlar:Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanıUEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu. Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan tur atladı:Play-off turunda rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselen diğer takımlar ise şunlar:Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
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fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, uefa, maç, maç yayını
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, uefa, maç, maç yayını

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu

07:22 21.02.2025
© AA / Zeynep Şerife Koca Fenerbahçe ile Anderlecht
 Fenerbahçe ile Anderlecht - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Zeynep Şerife Koca
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht engelini aşarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bugün yapılacak kura çekiminde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak. Aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00’te, UEFA Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00’da çekilecek.

Fenerbahçe Süper Lig’de Bay geçecek

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve 13 Mart'ta oynayacağı son 16 turu maçları nedeniyle, Süper Lig'de o hafta BAY geçecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off etabını geçen takımlar şunlar:
Fenerbahçe
Viktoria Plzen
Real Sociedad
Ajax
AZ Alkmaar
Bodo/Glimt
FCSB
Roma

UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16’ya kalan takımlar

Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında güçlü ekipler bulunuyor:
Lazio
Athletic Bilbao
Manchester United
Tottenham
Eintracht Frankfurt
Olimpik Lyon
Olympiakos
Rangers

UEFA Konferans Ligi’nde son 16'ya kalanlar

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. İşte o takımlar:
Chelsea
Vitoria Guimaraes
Fiorentina
Rapid Wien
Djurgarden
Lugano
Legia Varşova
Cercle Brugge

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu. Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan tur atladı:
Liverpool
Barcelona
Arsenal
Inter
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lille
Aston Villa
Play-off turunda rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselen diğer takımlar ise şunlar:
Feyenoord
Club Brugge
Bayern Münih
Benfica
Borussia Dortmund
Paris Saint-Germain
Real Madrid
PSV
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
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