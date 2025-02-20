https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sampiyonlar-liginde-arda-guler-krizi-bu-takimdan-ayril-diye-seslendi-ancelotti-macin-yorumcusunu-1093827135.html
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:59+0300
2025-02-20T09:59+0300
2025-02-20T09:59+0300
spor
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Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etti. Ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi nedeniyle yine süre alamadı.📌 Maçta 3-0 öne geçen Real Madrid, oyuna müdahalede bulundu.📌 Ancelotti, orta sahadan Tchouameni'yi çıkarıp, 39 yaşındaki Modric'i oyuna aldı.📌 Arda Güler yine tercih edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu karar, sadece Türk futbolseverler değil, uluslararası basın ve Real Madrid taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.Ömer Üründül canlı yayında tepki gösterdiKarşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, Ancelotti’nin tercihini sert sözlerle eleştirdi:Üründül'ün bu yorumu, sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever Arda’nın daha fazla süre alması gerektiğini savundu.Arda Güler'in Real Madrid karnesi📌 Bu sezon 27 maçta 967 dakika forma şansı buldu.📌 3 gol attı, 5 asist yaptı.📌 Şampiyonlar Ligi’nde süre alma şansı bulamadı.Ancelotti’nin genç yeteneği neden oynatmadığı bilinmezken, Arda’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güçlenmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/real-madrid-manchester-cityyi-devirdi-mbappe-sampiyonlar-liginde-sov-yapti-arda-guler-icin-1093821009.html
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Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması, futbolseverlerin tepkisini çekti. Carlo Ancelotti’nin, farklı üstünlüğe rağmen Arda’yı sahaya sürmemesi eleştirilirken, karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, canlı yayında tepki gösterdi.
Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etti. Ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi nedeniyle yine süre alamadı.
📌 Maçta 3-0 öne geçen Real Madrid, oyuna müdahalede bulundu.
📌 Ancelotti, orta sahadan Tchouameni'yi çıkarıp, 39 yaşındaki Modric'i oyuna aldı.📌 Arda Güler yine tercih edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu karar, sadece Türk futbolseverler değil, uluslararası basın ve Real Madrid taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.
Ömer Üründül canlı yayında tepki gösterdi
Karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, Ancelotti’nin tercihini sert sözlerle eleştirdi:
"Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric’i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler’i oynatmıyorsun. Arda Güler’in sezon sonu mutlaka Real Madrid’den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık."
Üründül'ün bu yorumu, sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever Arda’nın daha fazla süre alması gerektiğini savundu.
Arda Güler'in Real Madrid karnesi
📌 Bu sezon 27 maçta 967 dakika forma şansı buldu.
📌 3 gol attı, 5 asist yaptı.
📌 Şampiyonlar Ligi’nde süre alma şansı bulamadı.
Ancelotti’nin genç yeteneği neden oynatmadığı bilinmezken, Arda’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güçlenmeye başladı.