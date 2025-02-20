https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sampiyonlar-liginde-arda-guler-krizi-bu-takimdan-ayril-diye-seslendi-ancelotti-macin-yorumcusunu-1093827135.html

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T09:59+0300

2025-02-20T09:59+0300

2025-02-20T09:59+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

modric

manchester

real madrid

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Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etti. Ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi nedeniyle yine süre alamadı.📌 Maçta 3-0 öne geçen Real Madrid, oyuna müdahalede bulundu.📌 Ancelotti, orta sahadan Tchouameni'yi çıkarıp, 39 yaşındaki Modric'i oyuna aldı.📌 Arda Güler yine tercih edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu karar, sadece Türk futbolseverler değil, uluslararası basın ve Real Madrid taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.Ömer Üründül canlı yayında tepki gösterdiKarşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, Ancelotti’nin tercihini sert sözlerle eleştirdi:Üründül'ün bu yorumu, sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever Arda’nın daha fazla süre alması gerektiğini savundu.Arda Güler'in Real Madrid karnesi📌 Bu sezon 27 maçta 967 dakika forma şansı buldu.📌 3 gol attı, 5 asist yaptı.📌 Şampiyonlar Ligi’nde süre alma şansı bulamadı.Ancelotti’nin genç yeteneği neden oynatmadığı bilinmezken, Arda’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güçlenmeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/real-madrid-manchester-cityyi-devirdi-mbappe-sampiyonlar-liginde-sov-yapti-arda-guler-icin-1093821009.html

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