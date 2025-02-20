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Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T09:59+0300
2025-02-20T09:59+0300
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Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etti. Ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi nedeniyle yine süre alamadı.📌 Maçta 3-0 öne geçen Real Madrid, oyuna müdahalede bulundu.📌 Ancelotti, orta sahadan Tchouameni'yi çıkarıp, 39 yaşındaki Modric'i oyuna aldı.📌 Arda Güler yine tercih edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu karar, sadece Türk futbolseverler değil, uluslararası basın ve Real Madrid taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.Ömer Üründül canlı yayında tepki gösterdiKarşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, Ancelotti’nin tercihini sert sözlerle eleştirdi:Üründül'ün bu yorumu, sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever Arda’nın daha fazla süre alması gerektiğini savundu.Arda Güler'in Real Madrid karnesi📌 Bu sezon 27 maçta 967 dakika forma şansı buldu.📌 3 gol attı, 5 asist yaptı.📌 Şampiyonlar Ligi’nde süre alma şansı bulamadı.Ancelotti’nin genç yeteneği neden oynatmadığı bilinmezken, Arda’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güçlenmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/real-madrid-manchester-cityyi-devirdi-mbappe-sampiyonlar-liginde-sov-yapti-arda-guler-icin-1093821009.html
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real madrid manchester city maçı, arda güler neden oynamıyor, carlo ancelotti arda güler kararı, real madrid arda güler süresi, ömer üründül arda güler yorumu, arda güler sezon sonunda ayrılacak mı, real madrid maç özeti, şampiyonlar ligi real madrid maçı, arda güler ne kadar oynadı, real madrid arda güler eleştirileri

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler krizi: 'Bu takımdan ayrıl' diye seslendi; Ancelotti maçın yorumcusunu bile çıldırttı

09:59 20.02.2025
© AA Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak milli yıldız Arda Güler’in yine süre alamaması, futbolseverlerin tepkisini çekti. Carlo Ancelotti’nin, farklı üstünlüğe rağmen Arda’yı sahaya sürmemesi eleştirilirken, karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, canlı yayında tepki gösterdi.
Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etti. Ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihi nedeniyle yine süre alamadı.
📌 Maçta 3-0 öne geçen Real Madrid, oyuna müdahalede bulundu.
📌 Ancelotti, orta sahadan Tchouameni'yi çıkarıp, 39 yaşındaki Modric'i oyuna aldı.
📌 Arda Güler yine tercih edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu karar, sadece Türk futbolseverler değil, uluslararası basın ve Real Madrid taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.

Ömer Üründül canlı yayında tepki gösterdi

Karşılaşmanın yorumcusu Ömer Üründül, Ancelotti’nin tercihini sert sözlerle eleştirdi:
"Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric’i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler’i oynatmıyorsun. Arda Güler’in sezon sonu mutlaka Real Madrid’den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık."
Üründül'ün bu yorumu, sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever Arda’nın daha fazla süre alması gerektiğini savundu.

Arda Güler'in Real Madrid karnesi

📌 Bu sezon 27 maçta 967 dakika forma şansı buldu.
📌 3 gol attı, 5 asist yaptı.
📌 Şampiyonlar Ligi’nde süre alma şansı bulamadı.
Ancelotti’nin genç yeteneği neden oynatmadığı bilinmezken, Arda’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güçlenmeye başladı.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Real Madrid, Manchester City’yi devirdi, Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı: Arda Güler için Ancelotti’ye büyük tepki
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