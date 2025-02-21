https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/dunyanin-en-tehlikeli-nesnesi-seytan-cekirdegini-yattilar-bilimin-lanetli-deneyine-dokunan-oldu-1093864940.html

Dünyanın en tehlikeli nesnesi 'Şeytan Çekirdeği'ni yattılar: Bilimin lanetli deneyine dokunan öldü

Dünyanın en tehlikeli nesnesi 'Şeytan Çekirdeği'ni yattılar: Bilimin lanetli deneyine dokunan öldü

Sputnik Türkiye

Dünyanın ilk atom bombası projesi olan Manhattan Projesi, bilim adına büyük bir ilerleme olarak görülse de ölümcül sonuçlara yol açtı. “Şeytan Çekirdeği” adı... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T12:40+0300

2025-02-21T12:40+0300

2025-02-21T12:40+0300

bilim

bilim insanları

yaşam

abd

atom

atom

atom enerjisi

nükleer

nükleer silah

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093865736_9:0:1141:637_1920x0_80_0_0_f2ed3e99206cf2920155aaf527f18c2f.png

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin yürüttüğü Manhattan Projesi, dünyanın ilk atom bombasını geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma programıydı. Ancak bu süreçte, bilim insanlarının deneyler için kullandığı plütonyum çekirdeği, ölümcül kazalara yol açtı.Bu çekirdek, patlayıcı nükleer zincirleme reaksiyonların kritik noktasını belirlemek için kullanılıyordu. Bilim insanları, çekirdeğin süperkritik hale gelmesini önlemek için denemeler yapıyordu. Ancak bu çalışmalar sırasında iki büyük kaza yaşandı ve projeye katılan iki bilim insanı hayatını kaybetti.İlk Ölüm: Harry Daghlian’ın kazası📌 Tarih: Ağustos 1945📌 Kurban: Harry Daghlianİlk kaza, 1945 yılında bilim insanı Harry Daghlian’ın tek başına laboratuvarda çalıştığı sırada meydana geldi. Daghlian, plütonyum çekirdeğinin etrafına tungsten karbür tuğlalar yerleştirerek reaktivitesini ölçüyordu. Ancak yanlışlıkla bir tuğlayı çekirdeğin üzerine düşürdü.Bu olay, çekirdeğin süperkritik hale gelmesine neden oldu ve ölümcül seviyede radyasyon yayılmasına yol açtı. Daghlian hızla tuğlayı çekirdekten uzaklaştırdı ancak çok geç kalmıştı.📌 Sonuç: Daghlian, aldığı aşırı radyasyon nedeniyle bir ay içinde hayatını kaybetti.İkinci ölüm: Louis Slotin’in tehlikeli deneyi📌 Tarih: Mayıs 1946📌 Kurban: Louis Slotinİkinci kaza, fizikçi Louis Slotin’in güvenlik protokollerini ihlal etmesiyle meydana geldi. Slotin, plütonyum çekirdeğini iki berilyum kubbe ile çevreleyerek bir deney yürütüyordu. Ancak kritik bir hata yaptı:📌 İki yarım küreyi yanlışlıkla birbirine fazla yaklaştırarak süperkritik bir zincirleme reaksiyona neden oldu.Deney sırasında çekirdek aniden parladı ve ölümcül miktarda radyasyon yaydı. Slotin, radyasyonun en yoğun noktasına en yakın kişi olduğu için kısa sürede ağır şekilde etkilendi.📌 Sonuç: Slotin, dokuz gün sonra radyasyon zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.Neden “Şeytan Çekirdeği” denildi?Bu iki ölümcül kazanın ardından, bilim insanları bu plütonyum çekirdeğine “Şeytan Çekirdeği” (Demon Core) adını verdi. Sürekli ölümcül kazalara neden olması, onu nükleer tarihinin en tehlikeli nesnelerinden biri haline getirdi.Yaşanan kayıpların ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve benzer kazaların tekrarlanmaması için yeni protokoller oluşturuldu.Şeytan Çekirdeği'ne ne oldu?📌 1950 yılında çekirdek eritilerek ABD’nin nükleer cephaneliğindeki diğer bombalara dönüştürüldü.📌 Bundan sonra bilim insanları, manuel deneyler yerine daha güvenli yöntemler geliştirdi.Ancak “Şeytan Çekirdeği” adı, bugün bile nükleer fizik tarihinde ölümcül bir hata sembolü olarak anılmaya devam ediyor.📢 Nükleer tarihin en ölümcül deneylerinden biri olan Şeytan Çekirdeği, bilimde güvenlik protokollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/dunyanin-en-saygin-universiteleri-aciklandi-11-yil-sonra-bir-turk-universitesi-de-ilk-kez-listede-1093857695.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeytan çekirdeği nedir, şeytan çekirdeği kazaları, manhattan projesi atom bombası, harry daghlian nasıl öldü, louis slotin kazası, şeytan çekirdeği neden tehlikeli, plütonyum çekirdeği deneyi, nükleer kazalar tarihi, atom bombası nasıl yapıldı, şeytan çekirdeği olayı, şeytan çekirdeği patladı mı, en tehlikeli nükleer deneyler, şeytan çekirdeği nasıl çalışıyor, louis slotin radyasyon kazası, harry daghlian radyasyon zehirlenmesi, şeytan çekirdeği kaç kişi öldürdü