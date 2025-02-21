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Belediyeler, hayvan barınakları için fazla harcamalarının yüzde 40’ını bakanlıktan geri alabilecek
Belediyeler, hayvan barınakları için fazla harcamalarının yüzde 40’ını bakanlıktan geri alabilecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, belediyelerin hayvan barınakları için ayırmak zorunda olduğu bütçe ve geri ödeme esasları belirlendi... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğe göre, Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4. maddesi kapsamında büyükşehir belediyeleri bütçelerinin en az yüzde 3’ünü, diğer belediyeler ise en az yüzde 5’ini hayvan bakımevleri, rehabilitasyon çalışmaları ve sahipsiz hayvanların bakımı için ayırmak zorunda olacak.Belediyeler, fazla harcamanın yüzde 40'ını talep edilebilecekBelirlenen oranların üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geri talep edebilecek. Ancak geri ödeme miktarı, ilgili oranların yüzde 40’ını aşamayacak. Belediyeler, geri ödeme taleplerini tebliğ ekinde yer alan hesaplama tablosuyla yapacak.Yeni düzenleme, belediyelerin hayvan refahına yönelik harcamalarını teşvik etmeyi ve sahipsiz hayvanlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kopeklerin-zehirlenerek-olduruldugu-iddia-edildi-valilik-inceleme-baslatti-1093851221.html
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barınak, sokak köpeği, sokak hayvanları
barınak, sokak köpeği, sokak hayvanları

Belediyeler, hayvan barınakları için fazla harcamalarının yüzde 40’ını bakanlıktan geri alabilecek

11:31 21.02.2025
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, belediyelerin hayvan barınakları için ayırmak zorunda olduğu bütçe ve geri ödeme esasları belirlendi. Belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geri talep edebilecek.
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğe göre, Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4. maddesi kapsamında büyükşehir belediyeleri bütçelerinin en az yüzde 3’ünü, diğer belediyeler ise en az yüzde 5’ini hayvan bakımevleri, rehabilitasyon çalışmaları ve sahipsiz hayvanların bakımı için ayırmak zorunda olacak.

Belediyeler, fazla harcamanın yüzde 40'ını talep edilebilecek

Belirlenen oranların üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geri talep edebilecek. Ancak geri ödeme miktarı, ilgili oranların yüzde 40’ını aşamayacak. Belediyeler, geri ödeme taleplerini tebliğ ekinde yer alan hesaplama tablosuyla yapacak.
Yeni düzenleme, belediyelerin hayvan refahına yönelik harcamalarını teşvik etmeyi ve sahipsiz hayvanlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı hedefliyor.
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