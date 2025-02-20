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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kopeklerin-zehirlenerek-olduruldugu-iddia-edildi-valilik-inceleme-baslatti-1093851221.html
Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi: Valilik inceleme başlattı
Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi: Valilik inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan kontrollerde, farklı ırklardan... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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osmaniye il jandarma komutanlığı
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Osmaniye Belediyesi'ne ait barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.Sosyal medyada yer alan, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarının ardından harekete geçen yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde, barınakta 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere toplam 19 köpeğin ölü olduğu tespit edildi. Ayrıca, bakımevinin muayene masasının üzerinde 2-3 yaşlarında 2 köpeğin daha ölü bulunduğu ifade edildi.Ölü köpekler üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, yeni ölen 4 köpeğin kadavraları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Valilik, konunun titizlikle takip edildiğini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakanliktan-valiliklere-iletildi-belediyelere-sahipsiz-kopek-basina-71-bin-tl-ceza-1093511623.html
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osmaniye valiliği, köpek, yavru köpek, barınak, osmaniye, osmaniye il jandarma komutanlığı, vali, zehir, gıda zehirlenmesi, zehirleme, zehirlenme
osmaniye valiliği, köpek, yavru köpek, barınak, osmaniye, osmaniye il jandarma komutanlığı, vali, zehir, gıda zehirlenmesi, zehirleme, zehirlenme

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi: Valilik inceleme başlattı

23:14 20.02.2025
© Jandarma KomutanlığıNefes
Nefes - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Jandarma Komutanlığı
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Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan kontrollerde, farklı ırklardan toplam 21 köpeğin ölü bulunduğu tespit edildi. Yeni ölen 4 köpeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için kadavraları Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi.
Osmaniye Belediyesi'ne ait barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada yer alan, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarının ardından harekete geçen yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde, barınakta 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere toplam 19 köpeğin ölü olduğu tespit edildi. Ayrıca, bakımevinin muayene masasının üzerinde 2-3 yaşlarında 2 köpeğin daha ölü bulunduğu ifade edildi.
Ölü köpekler üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, yeni ölen 4 köpeğin kadavraları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Valilik, konunun titizlikle takip edildiğini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini duyurdu.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan valiliklere iletildi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza
10 Şubat, 11:22
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