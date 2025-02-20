https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kopeklerin-zehirlenerek-olduruldugu-iddia-edildi-valilik-inceleme-baslatti-1093851221.html

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi: Valilik inceleme başlattı

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi: Valilik inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan kontrollerde, farklı ırklardan... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T23:14+0300

2025-02-20T23:14+0300

2025-02-20T23:14+0300

türkiye

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Osmaniye Belediyesi'ne ait barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.Sosyal medyada yer alan, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarının ardından harekete geçen yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde, barınakta 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere toplam 19 köpeğin ölü olduğu tespit edildi. Ayrıca, bakımevinin muayene masasının üzerinde 2-3 yaşlarında 2 köpeğin daha ölü bulunduğu ifade edildi.Ölü köpekler üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, yeni ölen 4 köpeğin kadavraları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Valilik, konunun titizlikle takip edildiğini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakanliktan-valiliklere-iletildi-belediyelere-sahipsiz-kopek-basina-71-bin-tl-ceza-1093511623.html

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