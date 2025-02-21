https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html

AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'

AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'

Sputnik Türkiye

Sibirya soğukları Türkiye’yi etkisi altına aldı. 8 il için turuncu kod, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da okullar tatil edildi. Kar yağışı hafta... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T09:48+0300

2025-02-21T09:48+0300

2025-02-21T10:45+0300

türkiye

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Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Çarşamba günü İstanbul’da başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 8 il için turuncu kod, İstanbul da dahil olmak üzere 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Vatandaşlara kar yağışının hafta sonu da süreceği ve etkisini artıracağı uyarısı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte okulların 21 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.İstanbul'da yol durumu: Trafik rahatladıİstanbul’da trafik yoğunluğu, kar yağışı ve okulların tatil edilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde düşük seviyede seyrediyor.AKOM’dan yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının Pazartesi gününe kadar süreceği ve sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında olacağı bildirildi. Yağışların bugünden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.Meteoroloji uzmanı uyardı: Kar yağışı tipi şeklinde etkili olacakMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini belirterek, fırtına ve tipi uyarısında bulundu. Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi.Hafta sonuna dair tahminlerini de paylaşan Çalışkan, Cumartesi günü yoğun kar yağışının süreceğini, Pazar günü ise Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacağını açıkladı.Ekrem İmamoğlu'ndan saatli uyarıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, Cuma sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının erken geldiğini söyledi. Şu an kentin daha durağan bir hava dalgası içinde olduğunu belirten İmamoğlu, asıl yoğun yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını vurguladı. İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:"Bugün öğleden sonra rüzgârın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte" uyarısı yapan İBB Başkanı, "Bugünü yarına bağlayan gece de en sert gecenin olacağı tahmin edilmekte. Dolaysıyla buzlanma aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.'En sert gecenin yaşanması bekleniyor'İmamoğlu, özellikle bugün öğleden sonra rüzgârın şiddetleneceğini ve kar yağışının daha yoğun hale geleceğini söyleyerek "Bugünü yarına bağlayan gece, en sert gecenin yaşanması bekleniyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yagmur-ve-kar-yagisi-barajlari-doldurdu-iski-acikladi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-ne-kadar-1093861134.html

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