AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yabancı hakem tartışması siyasete sıçradı
09:06
120 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html
AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'
AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'
Sputnik Türkiye
Sibirya soğukları Türkiye’yi etkisi altına aldı. 8 il için turuncu kod, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da okullar tatil edildi. Kar yağışı hafta... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T09:48+0300
2025-02-21T10:45+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
okullar tatil
son dakika okullar tatil
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093859329_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_28c4cb72a2216c973ad89041b20e63c9.jpg
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Çarşamba günü İstanbul’da başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 8 il için turuncu kod, İstanbul da dahil olmak üzere 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Vatandaşlara kar yağışının hafta sonu da süreceği ve etkisini artıracağı uyarısı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte okulların 21 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.İstanbul'da yol durumu: Trafik rahatladıİstanbul’da trafik yoğunluğu, kar yağışı ve okulların tatil edilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde düşük seviyede seyrediyor.AKOM’dan yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının Pazartesi gününe kadar süreceği ve sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında olacağı bildirildi. Yağışların bugünden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.Meteoroloji uzmanı uyardı: Kar yağışı tipi şeklinde etkili olacakMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini belirterek, fırtına ve tipi uyarısında bulundu. Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi.Hafta sonuna dair tahminlerini de paylaşan Çalışkan, Cumartesi günü yoğun kar yağışının süreceğini, Pazar günü ise Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacağını açıkladı.Ekrem İmamoğlu'ndan saatli uyarıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, Cuma sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının erken geldiğini söyledi. Şu an kentin daha durağan bir hava dalgası içinde olduğunu belirten İmamoğlu, asıl yoğun yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını vurguladı. İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:"Bugün öğleden sonra rüzgârın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte" uyarısı yapan İBB Başkanı, "Bugünü yarına bağlayan gece de en sert gecenin olacağı tahmin edilmekte. Dolaysıyla buzlanma aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.'En sert gecenin yaşanması bekleniyor'İmamoğlu, özellikle bugün öğleden sonra rüzgârın şiddetleneceğini ve kar yağışının daha yoğun hale geleceğini söyleyerek "Bugünü yarına bağlayan gece, en sert gecenin yaşanması bekleniyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yagmur-ve-kar-yagisi-barajlari-doldurdu-iski-acikladi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-ne-kadar-1093861134.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093859329_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9fa81c662734608c7b190178ad8f5a40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, istanbul kar uyarısı, meteoroloji kar uyarısı, istanbul’da kar ne zaman bitecek, istanbul’da okullar tatil mi, istanbul okullar tatil edildi mi, motosiklet yasağı istanbul, sibirya soğukları türkiye, türkiye hava durumu, istanbul trafik durumu, istanbul yollar açık mı, akom hava durumu uyarısı, meteoroloji sarı kod uyarısı, turuncu kodlu hava durumu, istanbul valiliği kar tatili, istanbul belediyesi kar açıklaması, ekrem imamoğlu kar açıklaması, ekrem imamoğlu son dakika, istanbul'da tipi etkili mi, kar fırtınası geliyor mu, istanbul hafta sonu hava durumu, istanbul'da en çok kar nerede, maslak sarıyer arnavutköy kar durumu, istanbul kar alarmı, istanbul buzlanma riski, soğuk hava dalgası istanbul, hava sıcaklığı istanbul, kar yağışı ne zaman bitecek, kar yağışı ne kadar sürecek, meteoroloji istanbul tahmini, hava durumu son dakika, türkiye genelinde hava durumu, kar yağışı nedeniyle tatil olan iller, istanbul’da okullar ne zaman açılacak, trafik durumu canlı istanbul, istanbul yollar kapandı mı, istanbul’da hangi yollar kapalı, istanbul trafiği son durum
istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu, istanbul kar uyarısı, meteoroloji kar uyarısı, istanbul’da kar ne zaman bitecek, istanbul’da okullar tatil mi, istanbul okullar tatil edildi mi, motosiklet yasağı istanbul, sibirya soğukları türkiye, türkiye hava durumu, istanbul trafik durumu, istanbul yollar açık mı, akom hava durumu uyarısı, meteoroloji sarı kod uyarısı, turuncu kodlu hava durumu, istanbul valiliği kar tatili, istanbul belediyesi kar açıklaması, ekrem imamoğlu kar açıklaması, ekrem imamoğlu son dakika, istanbul'da tipi etkili mi, kar fırtınası geliyor mu, istanbul hafta sonu hava durumu, istanbul'da en çok kar nerede, maslak sarıyer arnavutköy kar durumu, istanbul kar alarmı, istanbul buzlanma riski, soğuk hava dalgası istanbul, hava sıcaklığı istanbul, kar yağışı ne zaman bitecek, kar yağışı ne kadar sürecek, meteoroloji istanbul tahmini, hava durumu son dakika, türkiye genelinde hava durumu, kar yağışı nedeniyle tatil olan iller, istanbul’da okullar ne zaman açılacak, trafik durumu canlı istanbul, istanbul yollar kapandı mı, istanbul’da hangi yollar kapalı, istanbul trafiği son durum

AKOM'dan İstanbul'a bugün ve yarın için yoğun kar yağışı alarmı: Ekrem İmamoğlu saat verdi, 'en sert gece geliyor'

09:48 21.02.2025 (güncellendi: 10:45 21.02.2025)
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Sibirya soğukları Türkiye’yi etkisi altına aldı. 8 il için turuncu kod, 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da okullar tatil edildi. Kar yağışı hafta sonu da sürecek, sıcaklıklar -2 ila 3 derece arasında kalacak. Ekrem İmamoğlu, özellikle öğle saatlerinden sonra kar yağışının şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Çarşamba günü İstanbul’da başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 8 il için turuncu kod, İstanbul da dahil olmak üzere 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Vatandaşlara kar yağışının hafta sonu da süreceği ve etkisini artıracağı uyarısı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte okulların 21 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İstanbul'da yol durumu: Trafik rahatladı

İstanbul’da trafik yoğunluğu, kar yağışı ve okulların tatil edilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde düşük seviyede seyrediyor.
AKOM’dan yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının Pazartesi gününe kadar süreceği ve sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında olacağı bildirildi. Yağışların bugünden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini belirterek, fırtına ve tipi uyarısında bulundu. Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi.
Hafta sonuna dair tahminlerini de paylaşan Çalışkan, Cumartesi günü yoğun kar yağışının süreceğini, Pazar günü ise Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan saatli uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, Cuma sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının erken geldiğini söyledi. Şu an kentin daha durağan bir hava dalgası içinde olduğunu belirten İmamoğlu, asıl yoğun yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını vurguladı. İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Cuma günü, sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar yağışı sadece biraz daha erken İstanbul'la buluştu. Şu anda İstanbul'da daha durağan bir zaman dilimi yaşanıyor ama Meteoroloji'deki uzman arkadaşlarımız kar yağışıyla ilgili öğlen civarı daha sonrasında cumartesi öğlene kadar bu şekilde tahminler devam etmekte."
"Bugün öğleden sonra rüzgârın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte" uyarısı yapan İBB Başkanı, "Bugünü yarına bağlayan gece de en sert gecenin olacağı tahmin edilmekte. Dolaysıyla buzlanma aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'En sert gecenin yaşanması bekleniyor'

İmamoğlu, özellikle bugün öğleden sonra rüzgârın şiddetleneceğini ve kar yağışının daha yoğun hale geleceğini söyleyerek "Bugünü yarına bağlayan gece, en sert gecenin yaşanması bekleniyor" dedi.
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала