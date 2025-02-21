https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/altay-kar-firtinasi-turkiyeyi-vurdu-meteorolojiden-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-turuncu-ve-sari-1093855451.html
'Altay Kar Fırtınası' Türkiye’yi vurdu: Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok şehre turuncu ve sarı kodlu alarm geldi
'Altay Kar Fırtınası' Türkiye’yi vurdu: Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok şehre turuncu ve sarı kodlu alarm geldi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul ve 70 ilde yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Okullar tatil mi? Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? Sarı ve turuncu kodlu uyarılarla buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda!
2025-02-21T07:43+0300
2025-02-21T07:43+0300
2025-02-21T07:43+0300
yaşam
abdulkadir uraloğlu
istanbul
doğu anadolu
doğu karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.Yağışların, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Rüzgarın ise Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.İstanbul i̇çin kritik uyarı: Kar yağışı etkisini artırıyorİstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ederken, bugün en yoğun seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı yaptı.İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.Kar yağışının 23 Şubat’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Altay Kar Fırtınası adı verilen bu sistemin 70 ilde kar yağışı getireceği belirtiliyor.Kodlu uyarı listesi açıklandıMeteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı.Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:📍 Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, KarabükTuruncu Kodlu Uyarı Yapılan İller:📍 Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, DüzceYetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Bakan Uraloğlu’ndan seyahat uyarısı: Mecbur olmadıkça yola çıkmayınUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri açıkladı.👉 Sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiğini belirten Uraloğlu, Cuma ve Cumartesi günleri zorunlu bir durum yoksa seyahatlerin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.👉 Havalimanlarında pist temizleme çalışmalarının sürdüğünü, uçuşların güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.👉 Cuma ve Cumartesi günleri uçak seferlerinde yüzde 40’a kadar iptal yapılabileceğini açıkladı.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski nedeniyle vatandaşları uyardı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. İstanbul ve birçok kentte kar yağışı etkisini artırırken, kuvvetli rüzgar ve buzlanma hayatı olumsuz etkileyebilir.Marmara Bölgesi'nde kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğusu, kuvvetli kar yağışı alacak.📌 İstanbul: Yoğun kar yağışı etkisini sürdürecek.📌 Kocaeli: Aralıklı ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.📌 Bursa: Yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülebilir.📌 Balıkesir: Kuzey ilçelerinde kar etkisini artıracak.Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısıEge Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.📌 Afyonkarahisar: Hafif kar yağışı ve don olayı bekleniyor.📌 Denizli - İzmir - Muğla: Parçalı bulutlu hava hakim.Akdeniz Bölgesi'nde ise rüzgar iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.İç Anadolu ve Karadeniz’de buzlanma ve don tehlikesiİç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da hafif kar yağışı görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor.📌 Ankara: Hafif kar yağışı ve don tehlikesi.📌 Kayseri: Öğleden sonra kar yağışı bekleniyor.Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir.📌 Bolu: Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı.📌 Kastamonu: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.📌 Samsun ve Trabzon: Kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi📌 Ağrı: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.📌 Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.📌 Malatya: Çok bulutlu.📌 Van: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve kar uyarısı📌 Diyarbakır: Çok bulutlu.📌 Gaziantep: Çok bulutlu.📌 Mardin: Çok bulutlu.📌 Şanlıurfa: Çok bulutlu.Denizlerde fırtına bekleniyor📌 Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu.📌 Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu.📌 Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu.📌 Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.📌 Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.
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'Altay Kar Fırtınası' Türkiye’yi vurdu: Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok şehre turuncu ve sarı kodlu alarm geldi
Meteoroloji, ülke genelinde etkili olacak yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar için uyarılarda bulundu. İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbirler artırılırken, bazı iller için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarılar yapıldı. Bakanlık, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. İşte 21 Şubat hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Yağışların, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli
olması öngörülüyor.
Rüzgarın ise Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği
tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı
yaşanması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi
bulunuyor.
İstanbul i̇çin kritik uyarı: Kar yağışı etkisini artırıyor
İstanbul’da kar yağışı
aralıklarla devam ederken, bugün en yoğun seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı yaptı.
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.
Kar yağışının 23 Şubat’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Altay Kar Fırtınası adı verilen bu sistemin 70 ilde kar yağışı getireceği belirtiliyor.
Kodlu uyarı listesi açıklandı
Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı.
Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:
📍 Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, Karabük
Turuncu Kodlu Uyarı Yapılan İller:
📍 Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce
Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Bakan Uraloğlu’ndan seyahat uyarısı: Mecbur olmadıkça yola çıkmayın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri açıkladı.
👉 Sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiğini belirten Uraloğlu, Cuma ve Cumartesi günleri zorunlu bir durum yoksa seyahatlerin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.
👉 Havalimanlarında pist temizleme çalışmalarının sürdüğünü, uçuşların güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
👉 Cuma ve Cumartesi günleri uçak seferlerinde yüzde 40’a kadar iptal yapılabileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, ülke genelinde kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski
nedeniyle vatandaşları uyardı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da
etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. İstanbul ve birçok kentte kar yağışı
etkisini artırırken, kuvvetli rüzgar ve buzlanma
hayatı olumsuz etkileyebilir.
Marmara Bölgesi'nde kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğusu, kuvvetli kar yağışı alacak.
📌 İstanbul: Yoğun kar yağışı etkisini sürdürecek.
📌 Kocaeli: Aralıklı ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
📌 Bursa: Yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülebilir.
📌 Balıkesir: Kuzey ilçelerinde kar etkisini artıracak.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı
Ege Bölgesi'nde
Kütahya ve Afyonkarahisar
çevrelerinde hafif kar yağışı
görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don
olayı beklenirken, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak
.
📌 Afyonkarahisar: Hafif kar yağışı ve don olayı bekleniyor.
📌 Denizli - İzmir - Muğla: Parçalı bulutlu hava hakim.
Akdeniz Bölgesi'nde
ise rüzgar iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek
.
İç Anadolu ve Karadeniz’de buzlanma ve don tehlikesi
İç Anadolu Bölgesi'nde
, özellikle Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da hafif kar yağışı
görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don
olayı yaşanması bekleniyor.
📌 Ankara: Hafif kar yağışı ve don tehlikesi.
📌 Kayseri: Öğleden sonra kar yağışı bekleniyor.
Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de
kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ta
kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir.
📌 Bolu
: Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı.
📌 Kastamonu
: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
📌 Samsun ve Trabzon
: Kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.
Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi
📌 Ağrı: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
📌 Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
📌 Malatya: Çok bulutlu.
📌 Van: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve kar uyarısı
📌 Diyarbakır
: Çok bulutlu.
📌 Gaziantep
: Çok bulutlu.📌 Mardin
: Çok bulutlu.
📌 Şanlıurfa
: Çok bulutlu.
Denizlerde fırtına bekleniyor
📌 Karadeniz
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu.
📌 Marmara
: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu.
📌 Ege
: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu.
📌 Akdeniz
: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.
📌 Van Gölü
: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.