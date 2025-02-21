https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/altay-kar-firtinasi-turkiyeyi-vurdu-meteorolojiden-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-turuncu-ve-sari-1093855451.html

'Altay Kar Fırtınası' Türkiye’yi vurdu: Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok şehre turuncu ve sarı kodlu alarm geldi

'Altay Kar Fırtınası' Türkiye’yi vurdu: Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok şehre turuncu ve sarı kodlu alarm geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul ve 70 ilde yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Okullar tatil mi? Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? Sarı ve turuncu kodlu uyarılarla buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda!

2025-02-21T07:43+0300

2025-02-21T07:43+0300

2025-02-21T07:43+0300

yaşam

abdulkadir uraloğlu

istanbul

doğu anadolu

doğu karadeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090764211_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_19c7283183d07d32957891e2e33b8f59.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.Yağışların, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Rüzgarın ise Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.İstanbul i̇çin kritik uyarı: Kar yağışı etkisini artırıyorİstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ederken, bugün en yoğun seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı yaptı.İstanbul’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.Kar yağışının 23 Şubat’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Altay Kar Fırtınası adı verilen bu sistemin 70 ilde kar yağışı getireceği belirtiliyor.Kodlu uyarı listesi açıklandıMeteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yaptı.Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:📍 Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, KarabükTuruncu Kodlu Uyarı Yapılan İller:📍 Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, DüzceYetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Bakan Uraloğlu’ndan seyahat uyarısı: Mecbur olmadıkça yola çıkmayınUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri açıkladı.👉 Sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiğini belirten Uraloğlu, Cuma ve Cumartesi günleri zorunlu bir durum yoksa seyahatlerin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.👉 Havalimanlarında pist temizleme çalışmalarının sürdüğünü, uçuşların güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.👉 Cuma ve Cumartesi günleri uçak seferlerinde yüzde 40’a kadar iptal yapılabileceğini açıkladı.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski nedeniyle vatandaşları uyardı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. İstanbul ve birçok kentte kar yağışı etkisini artırırken, kuvvetli rüzgar ve buzlanma hayatı olumsuz etkileyebilir.Marmara Bölgesi'nde kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğusu, kuvvetli kar yağışı alacak.📌 İstanbul: Yoğun kar yağışı etkisini sürdürecek.📌 Kocaeli: Aralıklı ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.📌 Bursa: Yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülebilir.📌 Balıkesir: Kuzey ilçelerinde kar etkisini artıracak.Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısıEge Bölgesi'nde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.📌 Afyonkarahisar: Hafif kar yağışı ve don olayı bekleniyor.📌 Denizli - İzmir - Muğla: Parçalı bulutlu hava hakim.Akdeniz Bölgesi'nde ise rüzgar iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.İç Anadolu ve Karadeniz’de buzlanma ve don tehlikesiİç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da hafif kar yağışı görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor.📌 Ankara: Hafif kar yağışı ve don tehlikesi.📌 Kayseri: Öğleden sonra kar yağışı bekleniyor.Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir.📌 Bolu: Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı.📌 Kastamonu: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.📌 Samsun ve Trabzon: Kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi📌 Ağrı: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.📌 Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.📌 Malatya: Çok bulutlu.📌 Van: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve kar uyarısı📌 Diyarbakır: Çok bulutlu.📌 Gaziantep: Çok bulutlu.📌 Mardin: Çok bulutlu.📌 Şanlıurfa: Çok bulutlu.Denizlerde fırtına bekleniyor📌 Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu.📌 Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu.📌 Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu.📌 Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.📌 Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/guncel-sehirler-tek-tek-aciklandi-21-subatta-egitime-ara-verilen-iller-listesi-1093855100.html

istanbul

doğu anadolu

doğu karadeniz

istanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 21 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu