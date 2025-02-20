https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/spor-dunyasinda-yasakli-madde-skandali-unlu-yildiz-25-mac-ceza-aldi-1093849355.html
Spor dünyasında yasaklı madde skandalı: Ünlü yıldız 25 maç ceza aldı
Spor dünyasında yasaklı madde skandalı: Ünlü yıldız 25 maç ceza aldı
Sputnik Türkiye
Milwaukee Bucks oyuncusu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA'in açıklamasına göre, 30 yaşındaki basketbolcunun... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T21:31+0300
2025-02-20T21:31+0300
2025-02-20T21:31+0300
spor
maç
tarihi maç
maç yayını
nba
nba all-star
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol ligi
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/45/1041954569_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_9d52bca09d9f2511fd78527d9f6a9e05.jpg
NBA yıldızı Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks’ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA’in yaptığı açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun numunesinde 'Tramadol' tespit edildi. ABD’li basketbolcunun cezası, Bucks’ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.Tramadol nedir?Tramadol, güçlü bir ağrı kesici olup genellikle orta ve şiddetli ağrıları tedavi etmek için kullanılan bir opioid türevi olarak kullanılır. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan bu ilaç, beyindeki ağrı sinyallerini azaltarak etki gösterir. Kontrollü bir madde olarak kabul edilen Tramadol, bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Sporcularda performans artırıcı veya ağrı eşiğini yükseltici etkileri nedeniyle yasaklı maddeler listesinde yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/fenerbahce-cengiz-underin-yeni-takimini-acikladi-1093845190.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/45/1041954569_330:0:2463:1600_1920x0_80_0_0_87481a910e36b719dcb9799aac68ab10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maç, tarihi maç, maç yayını, nba, nba all-star, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), yasaklı, yasaklı içerik, yasaklı madde
maç, tarihi maç, maç yayını, nba, nba all-star, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), yasaklı, yasaklı içerik, yasaklı madde
Spor dünyasında yasaklı madde skandalı: Ünlü yıldız 25 maç ceza aldı
Milwaukee Bucks oyuncusu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA'in açıklamasına göre, 30 yaşındaki basketbolcunun numunesinde 'Tramadol' tespit edildi. Portis’in cezası, Bucks’ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.
NBA yıldızı Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks’ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA’in yaptığı açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun numunesinde 'Tramadol' tespit edildi. ABD’li basketbolcunun cezası, Bucks’ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.
Tramadol, güçlü bir ağrı kesici olup genellikle orta ve şiddetli ağrıları tedavi etmek için kullanılan bir opioid türevi olarak kullanılır. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan bu ilaç, beyindeki ağrı sinyallerini azaltarak etki gösterir. Kontrollü bir madde olarak kabul edilen Tramadol, bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Sporcularda performans artırıcı veya ağrı eşiğini yükseltici etkileri nedeniyle yasaklı maddeler listesinde yer aldığı ifade edildi.