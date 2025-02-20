https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/spor-dunyasinda-yasakli-madde-skandali-unlu-yildiz-25-mac-ceza-aldi-1093849355.html

Spor dünyasında yasaklı madde skandalı: Ünlü yıldız 25 maç ceza aldı

Spor dünyasında yasaklı madde skandalı: Ünlü yıldız 25 maç ceza aldı

Sputnik Türkiye

Milwaukee Bucks oyuncusu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA'in açıklamasına göre, 30 yaşındaki basketbolcunun... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T21:31+0300

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NBA yıldızı Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks’ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. NBA’in yaptığı açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun numunesinde 'Tramadol' tespit edildi. ABD’li basketbolcunun cezası, Bucks’ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.Tramadol nedir?Tramadol, güçlü bir ağrı kesici olup genellikle orta ve şiddetli ağrıları tedavi etmek için kullanılan bir opioid türevi olarak kullanılır. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan bu ilaç, beyindeki ağrı sinyallerini azaltarak etki gösterir. Kontrollü bir madde olarak kabul edilen Tramadol, bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Sporcularda performans artırıcı veya ağrı eşiğini yükseltici etkileri nedeniyle yasaklı maddeler listesinde yer aldığı ifade edildi.

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