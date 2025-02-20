https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/fenerbahce-cengiz-underin-yeni-takimini-acikladi-1093845190.html
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar Los Angeles FC’ye kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuya... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T17:42+0300
2025-02-20T17:42+0300
2025-02-20T17:42+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
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A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder, MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye kiralandı.Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi için seyahat izni aldığını duyurdu.Fenerbahçe resmi açıklama yaptıLos Angeles FC takımına transferi hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in, 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" dedi.Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html
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cengiz ünder, fenerbahçe, los angeles, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, messi, lionel messi, transfer, transfermarkt
cengiz ünder, fenerbahçe, los angeles, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, messi, lionel messi, transfer, transfermarkt
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı
Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar Los Angeles FC’ye kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuya sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için seyahat izni verdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, skor katkısı yapamadı.
A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder, MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye kiralandı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder’in Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi için seyahat izni aldığını duyurdu.
Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Los Angeles FC takımına transferi hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in, 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" dedi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.