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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Türk yıldız Orkun Kökçü listeye seçildi
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Türk yıldız Orkun Kökçü listeye seçildi
Sputnik Türkiye
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. UEFA'nın açıkladığı en iyi 11'de yer alan Kökçü, Monaco... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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uefa şampiyonlar ligi
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futbol
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11’i açıklandı.UEFA’nın açıkladığı kadroda milli yıldız Orkun Kökçü, orta sahada yer alırken, Benfica’nın Monaco ile sahasında 3-3 berabere kaldığı ve son 16 turuna yükseldiği maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Mücadelede bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, takımının bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı.UEFA tarafından belirlenen haftanın en iyi 11’inde Kökçü ile birlikte birçok önemli isim yer aldı. Kadroda kalede Celtic’ten Kasper Schmeichel bulunurken, savunmada Real Madrid’den Federico Valverde, PSV’den Ryan Flamingo, Feyenoord’dan David Hancko ve PSG’den Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada ise Kökçü’nün yanı sıra Club Brugge’den Ardon Jashari ve PSG’den Vitinha seçildi. Hücum hattında ise Club Brugge’den Chemsdine Talbi, Real Madrid’den Kylian Mbappe ve PSV’den Noa Lang forma buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/fenerbahce-cengiz-underin-yeni-takimini-acikladi-1093845190.html
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orkun kökçü, monaco, uefa şampiyonlar ligi, uefa, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
orkun kökçü, monaco, uefa şampiyonlar ligi, uefa, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Türk yıldız Orkun Kökçü listeye seçildi

22:01 20.02.2025
© AA / Emin SansarEURO 2024 Orkun Kökçü
EURO 2024 Orkun Kökçü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA / Emin Sansar
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Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. UEFA'nın açıkladığı en iyi 11'de yer alan Kökçü, Monaco ile 3-3 berabere kalınan maçta bir gol kaydetti. Play-off turu rövanş maçlarının en iyi oyuncularından oluşan kadroda Kökçü, orta sahada yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11’i açıklandı.
UEFA’nın açıkladığı kadroda milli yıldız Orkun Kökçü, orta sahada yer alırken, Benfica’nın Monaco ile sahasında 3-3 berabere kaldığı ve son 16 turuna yükseldiği maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Mücadelede bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, takımının bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı.
UEFA tarafından belirlenen haftanın en iyi 11’inde Kökçü ile birlikte birçok önemli isim yer aldı. Kadroda kalede Celtic’ten Kasper Schmeichel bulunurken, savunmada Real Madrid’den Federico Valverde, PSV’den Ryan Flamingo, Feyenoord’dan David Hancko ve PSG’den Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada ise Kökçü’nün yanı sıra Club Brugge’den Ardon Jashari ve PSG’den Vitinha seçildi. Hücum hattında ise Club Brugge’den Chemsdine Talbi, Real Madrid’den Kylian Mbappe ve PSV’den Noa Lang forma buldu.
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