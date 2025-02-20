https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/sampiyonlar-liginde-haftanin-11i-aciklandi-turk-yildiz-orkun-kokcu-listeye-secildi-1093849542.html

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Türk yıldız Orkun Kökçü listeye seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Türk yıldız Orkun Kökçü listeye seçildi

Sputnik Türkiye

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. UEFA'nın açıkladığı en iyi 11'de yer alan Kökçü, Monaco... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T22:01+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11’i açıklandı.UEFA’nın açıkladığı kadroda milli yıldız Orkun Kökçü, orta sahada yer alırken, Benfica’nın Monaco ile sahasında 3-3 berabere kaldığı ve son 16 turuna yükseldiği maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Mücadelede bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, takımının bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı.UEFA tarafından belirlenen haftanın en iyi 11’inde Kökçü ile birlikte birçok önemli isim yer aldı. Kadroda kalede Celtic’ten Kasper Schmeichel bulunurken, savunmada Real Madrid’den Federico Valverde, PSV’den Ryan Flamingo, Feyenoord’dan David Hancko ve PSG’den Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada ise Kökçü’nün yanı sıra Club Brugge’den Ardon Jashari ve PSG’den Vitinha seçildi. Hücum hattında ise Club Brugge’den Chemsdine Talbi, Real Madrid’den Kylian Mbappe ve PSV’den Noa Lang forma buldu.

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