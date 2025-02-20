https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bilim-insanlari-uyardi-pizzayi-kutusunda-yemeyin-1093847395.html

Bilim insanları uyardı: 'Pizzayı kutusunda yemeyin'

Bilim insanları uyardı: 'Pizzayı kutusunda yemeyin'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, pizza kutularının da sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koydu. Özellikle geri dönüştürülmüş... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T19:26+0300

2025-02-20T19:26+0300

2025-02-20T19:26+0300

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Araştırmacılar, pizzayı hemen kutusundan çıkarıp başka bir tabağa koymanın sağlık açısından önemli olduğunu açıkladı.Alman tüketici koruma kuruluşu Öko-Test tarafından yapılan araştırmaya göre 10 farklı pizza kutusundan 9'unda BPA, 8'inde ise BPS tespit edildi. Uzmanlar, Bisfenollerin yağda çözünen maddeler olması nedeniyle kolayca pizzaya geçebileceğini açıkladı. Hatta bir pizza kutusunda, önerilen limitin üzerinde BPS tespit edildiği, bunun da üreme sistemine zarar verebileceği ve karaciğeri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.Bilim insanları, pizza kutularının çoğunun geri dönüştürülmüş kağıttan üretildiğini ve bu kağıtların, bisfenol içeren termal kağıtlar (makbuzlar, park cezaları gibi) ile karıştığı için kirlendiğini belirtti. Uzmanlar, tüketicilerin kutuda pizza yememesi konusunda uyarıda bulundu.

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