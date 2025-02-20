https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbul-valiliginden-motosiklet-ve-kurye-yasagi-1093846402.html
İstanbul Valiliği kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi
İstanbul Valiliği kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bu geceden itibaren motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T18:29+0300
2025-02-20T18:29+0300
2025-02-20T18:59+0300
türkiye
moto kurye
istanbul valiliği
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İstanbul Valisi Davut Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html
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moto kurye, istanbul valiliği
moto kurye, istanbul valiliği
İstanbul Valiliği kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi
18:29 20.02.2025 (güncellendi: 18:59 20.02.2025)
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bu geceden itibaren motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.