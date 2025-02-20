https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbul-valiliginden-motosiklet-ve-kurye-yasagi-1093846402.html

İstanbul Valiliği kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi

İstanbul Valiliği kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bu geceden itibaren motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T18:29+0300

2025-02-20T18:29+0300

2025-02-20T18:59+0300

türkiye

moto kurye

istanbul valiliği

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İstanbul Valisi Davut Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-ilan-edildi-1093845797.html

türkiye

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moto kurye, istanbul valiliği