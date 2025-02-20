https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteoroloji-haritayi-guncelledi-afaddan-istanbul-dahil-33-kente-sari-ve-turuncu-alarm-buyuk-kar-1093838683.html

Meteoroloji haritayı güncelledi: AFAD'dan İstanbul dahil 33 kente sarı ve turuncu alarm, büyük kar yağışı geliyor

Meteoroloji haritayı güncelledi: AFAD'dan İstanbul dahil 33 kente sarı ve turuncu alarm, büyük kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’da dünden beri aralıklarla süren kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T14:56+0300

2025-02-20T14:56+0300

2025-02-20T15:04+0300

türkiye

meteoroloji

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

kar yağışı

istanbul kar yağışı

istanbul hava durumu

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İstanbul, soğuk hava dalgasının etkisiyle beyaza büründü. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şehrin birçok noktasında etkisini artırarak sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalara göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul’da kar yağışı daha da şiddetlenecek.Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 cm’ye ulaşabileceğini belirtirken, pazartesi sabahına kadar buzlanma ve don olaylarının etkili olacağını duyurdu. İstanbul için sarı kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olması, özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmesi ve buzlanma riskine karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.Kar yağışının hafta sonuna kadar süreceğini belirten MGM yetkilileri, özellikle cuma ve cumartesi günü tipi şeklinde yağış görülebileceğini, bu nedenle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanabileceğini açıkladı. Peki, İstanbul’da kar ne kadar sürecek? Okullar yarın (21 Şubat) tatil edilecek mi? İşte Meteoroloji ve AFAD’ın son dakika uyarıları ve hava durumu tahminleri…İstanbul'da kar ne zaman etkili olacak?Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul genelinde kar yağışlarının cuma ve cumartesi günü kuvvetleneceğini, pazar öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.AKOM: Kar yağışı daha da şiddetlenecekAKOM, yaptığı son değerlendirmede bugün görülen hafif kar yağışının, yarın çok daha etkili olacağını bildirdi. AKOM uyarısında, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.Meteoroloji ve AFAD’dan 33 kente alarmMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin haritasını güncelledi.Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması, toplu taşımanın tercih edilmesi ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Okullar yarın tatil edilecek mi? İstanbul’da kar tatili uzayacak mı?İstanbul’da bugün okullar tatil edilirken, vatandaşlar yarın için de benzer bir karar alınıp alınmayacağını merak ediyor.İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin kararın akşam saatlerine kadar verileceğini belirtti.Kar yağışının etkisini artırması halinde tatilin uzatılması gündemde olabilir. Yetkililer, hava koşullarını takip ederek gün içinde açıklama yapacak.Büyük kar yağışı geliyor: Uzmanı 2017 yılını hatırlattıMeteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da diğer şehirlere oranla daha fazla kar beklendiğini belirterek, Marmara Bölgesi’nde en yoğun kar yağışlarının İstanbul-Düzce-Karasu hattında yaşanacağını ifade etti.Öztel, tahminlerini şu sözlerle paylaştı:"Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar sürecek. Kıyı ilçelerde en az 10 cm, iç ve yüksek kesimlerde ise 50 cm’ye kadar kar birikimi görülebilir. Şehir ortalamasında ise tahmini 30 cm kar kalınlığı oluşabilir."Öztel, bu yoğun kar yağışının en son 2017 yılında görüldüğünü ve tahminlerde önemli bir değişiklik beklenmediğini vurguladı.Cuma ve cumartesi günleri en kuvvetli kar yağışı bekleniyorÖztel, İstanbul’da en kuvvetli kar yağışlarının cuma ve cumartesi günleri yaşanacağını belirterek, şu uyarılarda bulundu:"Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine gitmek bile zorlaşabilir. İstanbul’un batısında Trakya yönünde ve Çanakkale istikametinde cumartesi öğleden sonra ve gece saatlerinde kar yağışı etkisini artıracak. Batı yollarını kullanacak sürücülerin risklere hazır olması gerekiyor."Öztel ayrıca, Beykoz ve Sarıyer gibi yüksek kesimlerde karın şimdiden etkili olduğunu ve ilerleyen saatlerde şehrin diğer ilçelerinin de yoğun kar yağışına maruz kalacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/akomdan-istanbul-icin-uyarilar-pes-pese-kar-yagisinin-kuvvetlenecegi-saat-verildi-1093828321.html

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meteoroloji, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), kar yağışı, istanbul kar yağışı, istanbul hava durumu