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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/12-yillik-zorunlu-egitim-duzenlemesi-yolda-sinyali-verilen-rapor-ortaya-cikti-lise-egitimi-1093823049.html
12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesi yolda, sinyali verilen rapor ortaya çıktı: Lise eğitimi değişiyor mu?
12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesi yolda, sinyali verilen rapor ortaya çıktı: Lise eğitimi değişiyor mu?
Sputnik Türkiye
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılabileceği yönünde yorumlandı. Meslek liseleri teşvik edilecek mi? Liseler 3 yıla düşecek mi?
2025-02-20T08:20+0300
2025-02-20T08:20+0300
türkiye
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ilkokul
eğitim
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milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Türkiye’de 4+4+4 sistemiyle sürdürülen 12 yıllık zorunlu eğitim, eğitimciler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, bu sistemin öğrencilerin yeteneklerini körelttiğini savunurken, bazıları ise zorunlu eğitimin çocuklar için bir hak olduğunu belirtiyor.Eğitim politikalarını tartışmak amacıyla Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” çalıştayında önemli tespitler yapıldı. Özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı.Raporda dikkat çeken başlıklarÇalıştayın sonuç raporunda, mevcut sistemin eğitimde kaliteyi düşürdüğüne ve öğrencilerin zorunlu eğitim nedeniyle mesleki becerilerden uzaklaştığına dikkat çekildi. İşte öne çıkan maddeler:📌 Zorunlu eğitim bir hak olmalı dayatma değil!📌 “Herkes mezun olmamalı kalite artmalı”📌 Mesleki eğitime geçiş teşvik edilmeliLiseler zorunlu olmaktan çıkacak mı?Çalıştayda, özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı. Mevcut sistemin, öğrencileri kalıplaşmış bir yapıya soktuğu ve bireysel yeteneklerini geliştirme imkânı sunmadığı belirtildi.Önerilen değişiklikler şunlar:Üniversite kontenjanları i̇htiyaca göre belirlenmeliUzmanlara göre, üniversitelerdeki bölümlerin kontenjanları, iş gücü ihtiyacına göre düzenlenmeli.Mevcut sorunlar şunlar:Bakan Yusuf Tekin’den dikkat çeken açıklamaMillî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zorunlu eğitim tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı:“Zorunlu eğitimin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Yakında bu konu tartışmaya açılabilir. Çocukları standart bir eğitim sistemine zorlamak doğru olmayabilir.”Bu açıklama, hükümetin eğitim reformu konusunda yeni adımlar atabileceği yönünde yorumlandı.İlkokul 5 yıla çıkarılmalı, ortaokul ve lise yeniden düzenlenmeliÇalıştayda, ilkokul süresinin 5 yıla çıkarılması gerektiği de önerildi. Ayrıca, lise eğitiminin zorunlu olmaması gerektiği vurgulandı.Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, şu açıklamayı yaptı:“12 yıllık zorunlu eğitim gözden geçirilmeli. İlkokul süresi uzatılmalı, liseler isteğe bağlı hale getirilmelidir.”
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zorunlu eğitim kalkacak mı, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu, lise eğitimi zorunlu mu, zorunlu eğitim süresi düşecek mi, bakan yusuf tekin eğitim açıklaması, lise eğitimi kaç yıl olacak, meslek liseleri zorunlu mu olacak, meslek liseleri teşvik edilecek mi, eğitim sistemi değişecek mi, liseler 3 yıla düşürülecek mi, eğitim reformu 2024, türkiye’de zorunlu eğitim süresi, zorunlu eğitim ne zaman değişecek, üniversite kontenjanları nasıl belirlenecek, lise eğitimi zorunlu olmaktan çıkarılacak mı, ortaöğretim zorunlu mu kalacak
zorunlu eğitim kalkacak mı, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu, lise eğitimi zorunlu mu, zorunlu eğitim süresi düşecek mi, bakan yusuf tekin eğitim açıklaması, lise eğitimi kaç yıl olacak, meslek liseleri zorunlu mu olacak, meslek liseleri teşvik edilecek mi, eğitim sistemi değişecek mi, liseler 3 yıla düşürülecek mi, eğitim reformu 2024, türkiye’de zorunlu eğitim süresi, zorunlu eğitim ne zaman değişecek, üniversite kontenjanları nasıl belirlenecek, lise eğitimi zorunlu olmaktan çıkarılacak mı, ortaöğretim zorunlu mu kalacak

12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesi yolda, sinyali verilen rapor ortaya çıktı: Lise eğitimi değişiyor mu?

08:20 20.02.2025
© AAAçık lise
Açık lise - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi yeniden gündeme geldi. Eğitimciler, özellikle liselerin zorunlu olmaktan çıkarılmasını ve sistemin köklü bir değişime gitmesi gerektiğini savunuyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, bu konuda yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. İşte detaylar…
Türkiye’de 4+4+4 sistemiyle sürdürülen 12 yıllık zorunlu eğitim, eğitimciler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, bu sistemin öğrencilerin yeteneklerini körelttiğini savunurken, bazıları ise zorunlu eğitimin çocuklar için bir hak olduğunu belirtiyor.
Eğitim politikalarını tartışmak amacıyla Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” çalıştayında önemli tespitler yapıldı. Özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Raporda dikkat çeken başlıklar

Çalıştayın sonuç raporunda, mevcut sistemin eğitimde kaliteyi düşürdüğüne ve öğrencilerin zorunlu eğitim nedeniyle mesleki becerilerden uzaklaştığına dikkat çekildi. İşte öne çıkan maddeler:

📌 Zorunlu eğitim bir hak olmalı dayatma değil!

Eğitimin, öğrencilerin yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Lise eğitiminin zorunlu olması, eğitim kalitesini düşürüyor ve öğrenci başarısını olumsuz etkiliyor.
Diploma sahibi olmak yerine, öğrencilerin beceri kazanmasına yönelik bir sistem oluşturulmalı.

📌 “Herkes mezun olmamalı kalite artmalı”

Sınıf geçme yönetmeliği yeniden düzenlenmeli, bitirme sınavları geri gelmeli.
Lise ve üniversitelerde, öğrencilerin kolay mezun olduğu anlayış terk edilmeli.
Zorunlu lise eğitimi, üniversiteyi zorunlu hale getirerek işsizliği artırıyor.

📌 Mesleki eğitime geçiş teşvik edilmeli

Türkiye’de ciddi bir ara eleman eksikliği var.
Öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi, ekonomik kalkınma açısından kritik önem taşıyor.
Meslek liselerinin algısı değiştirilmeli, mühendisliğe geçişin ilk adımı olarak gösterilmeli.

Liseler zorunlu olmaktan çıkacak mı?

Çalıştayda, özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı. Mevcut sistemin, öğrencileri kalıplaşmış bir yapıya soktuğu ve bireysel yeteneklerini geliştirme imkânı sunmadığı belirtildi.
Önerilen değişiklikler şunlar:
Lise eğitimi 4 yıldan 3 yıla indirilmeli.
Zorunlu lise eğitimi kaldırılarak, isteğe bağlı hale getirilmeli.
Öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi için teşvikler artırılmalı.

Üniversite kontenjanları i̇htiyaca göre belirlenmeli

Uzmanlara göre, üniversitelerdeki bölümlerin kontenjanları, iş gücü ihtiyacına göre düzenlenmeli.
Mevcut sorunlar şunlar:
Üniversite mezunları arasında işsizlik artıyor.
Bölümler, ülkenin iş gücü ihtiyacına göre açılmalı.
Popülist yaklaşımlar yerine, uzun vadeli istihdam planları yapılmalı.

Bakan Yusuf Tekin’den dikkat çeken açıklama

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zorunlu eğitim tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı:
“Zorunlu eğitimin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Yakında bu konu tartışmaya açılabilir. Çocukları standart bir eğitim sistemine zorlamak doğru olmayabilir.”
Bu açıklama, hükümetin eğitim reformu konusunda yeni adımlar atabileceği yönünde yorumlandı.

İlkokul 5 yıla çıkarılmalı, ortaokul ve lise yeniden düzenlenmeli

Çalıştayda, ilkokul süresinin 5 yıla çıkarılması gerektiği de önerildi. Ayrıca, lise eğitiminin zorunlu olmaması gerektiği vurgulandı.
Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, şu açıklamayı yaptı:
“12 yıllık zorunlu eğitim gözden geçirilmeli. İlkokul süresi uzatılmalı, liseler isteğe bağlı hale getirilmelidir.”
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