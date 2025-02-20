https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/12-yillik-zorunlu-egitim-duzenlemesi-yolda-sinyali-verilen-rapor-ortaya-cikti-lise-egitimi-1093823049.html

12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesi yolda, sinyali verilen rapor ortaya çıktı: Lise eğitimi değişiyor mu?

12 yıllık zorunlu eğitim düzenlemesi yolda, sinyali verilen rapor ortaya çıktı: Lise eğitimi değişiyor mu?

Sputnik Türkiye

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılabileceği yönünde yorumlandı. Meslek liseleri teşvik edilecek mi? Liseler 3 yıla düşecek mi?

2025-02-20T08:20+0300

2025-02-20T08:20+0300

2025-02-20T08:20+0300

türkiye

medeniyet, irfan, hayır, refah vakfı (mihr)

ilkokul

eğitim

yüz yüze eğitim

uzaktan eğitim

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Türkiye’de 4+4+4 sistemiyle sürdürülen 12 yıllık zorunlu eğitim, eğitimciler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, bu sistemin öğrencilerin yeteneklerini körelttiğini savunurken, bazıları ise zorunlu eğitimin çocuklar için bir hak olduğunu belirtiyor.Eğitim politikalarını tartışmak amacıyla Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” çalıştayında önemli tespitler yapıldı. Özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı.Raporda dikkat çeken başlıklarÇalıştayın sonuç raporunda, mevcut sistemin eğitimde kaliteyi düşürdüğüne ve öğrencilerin zorunlu eğitim nedeniyle mesleki becerilerden uzaklaştığına dikkat çekildi. İşte öne çıkan maddeler:📌 Zorunlu eğitim bir hak olmalı dayatma değil!📌 “Herkes mezun olmamalı kalite artmalı”📌 Mesleki eğitime geçiş teşvik edilmeliLiseler zorunlu olmaktan çıkacak mı?Çalıştayda, özellikle lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulandı. Mevcut sistemin, öğrencileri kalıplaşmış bir yapıya soktuğu ve bireysel yeteneklerini geliştirme imkânı sunmadığı belirtildi.Önerilen değişiklikler şunlar:Üniversite kontenjanları i̇htiyaca göre belirlenmeliUzmanlara göre, üniversitelerdeki bölümlerin kontenjanları, iş gücü ihtiyacına göre düzenlenmeli.Mevcut sorunlar şunlar:Bakan Yusuf Tekin’den dikkat çeken açıklamaMillî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zorunlu eğitim tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı:“Zorunlu eğitimin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Yakında bu konu tartışmaya açılabilir. Çocukları standart bir eğitim sistemine zorlamak doğru olmayabilir.”Bu açıklama, hükümetin eğitim reformu konusunda yeni adımlar atabileceği yönünde yorumlandı.İlkokul 5 yıla çıkarılmalı, ortaokul ve lise yeniden düzenlenmeliÇalıştayda, ilkokul süresinin 5 yıla çıkarılması gerektiği de önerildi. Ayrıca, lise eğitiminin zorunlu olmaması gerektiği vurgulandı.Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, şu açıklamayı yaptı:“12 yıllık zorunlu eğitim gözden geçirilmeli. İlkokul süresi uzatılmalı, liseler isteğe bağlı hale getirilmelidir.”

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