https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ogrenciler-dikkat-20-subatta-kar-tatili-olan-sehirler-aciklandi-guncel-liste-belli-oldu-1093820547.html

Öğrenciler dikkat: 20 Şubat'ta kar tatili olan şehirler açıklandı, güncel liste belli oldu

Öğrenciler dikkat: 20 Şubat'ta kar tatili olan şehirler açıklandı, güncel liste belli oldu

Sputnik Türkiye

20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları geldi! Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen şehirlerin güncel listesi ve detaylar...

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2025-02-20T07:28+0300

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perşembe

türkiye

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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve personelin güvenliği için okulların tatil edildiği iller ve ilçeler şöyle:Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülke genelinde şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski konusunda uyarılarda bulunmuştu. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için 20 Şubat’ta eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı.İşte 20 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller:Kar tatili açıklamaları devam edebilirMeteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışının devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar fırtınası ve tipi riski nedeniyle yeni tatil kararları alınabilir. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden ve kaymakamlıklardan gelecek güncel duyuruları takip etmeli.Eğitim ara verildi, kamu çalışanlarına i̇zin var mı?Bazı illerde sadece okullar değil, aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. Valiliklerin duyurularına göre, kamu kurumlarındaki bazı çalışanlara da izin verilebilir.Kar yağışı devam edecek mi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışının hafta sonuna kadar sürebileceğini belirtti. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücüler başta olmak üzere, tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

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perşembe

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bursa

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