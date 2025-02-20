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Öğrenciler dikkat: 20 Şubat'ta kar tatili olan şehirler açıklandı, güncel liste belli oldu
Öğrenciler dikkat: 20 Şubat'ta kar tatili olan şehirler açıklandı, güncel liste belli oldu
Sputnik Türkiye
20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları geldi! Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen şehirlerin güncel listesi ve detaylar...
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perşembe
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve personelin güvenliği için okulların tatil edildiği iller ve ilçeler şöyle:Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülke genelinde şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski konusunda uyarılarda bulunmuştu. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için 20 Şubat’ta eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı.İşte 20 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller:Kar tatili açıklamaları devam edebilirMeteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışının devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar fırtınası ve tipi riski nedeniyle yeni tatil kararları alınabilir. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden ve kaymakamlıklardan gelecek güncel duyuruları takip etmeli.Eğitim ara verildi, kamu çalışanlarına i̇zin var mı?Bazı illerde sadece okullar değil, aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. Valiliklerin duyurularına göre, kamu kurumlarındaki bazı çalışanlara da izin verilebilir.Kar yağışı devam edecek mi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışının hafta sonuna kadar sürebileceğini belirtti. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücüler başta olmak üzere, tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.
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Öğrenciler dikkat: 20 Şubat'ta kar tatili olan şehirler açıklandı, güncel liste belli oldu

07:28 20.02.2025 (güncellendi: 07:31 20.02.2025)
© AA12 ilde eğitime kar engeli
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, birçok ilde eğitimi aksattı. 20 Şubat 2025 Perşembe günü, valiliklerden peş peşe okul tatili açıklamaları geldi. Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okullar tatil edildiğini merak ediyor. İşte kar tatili ilan edilen illerin tam listesi...
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve personelin güvenliği için okulların tatil edildiği iller ve ilçeler şöyle:

Hangi i̇llerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülke genelinde şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski konusunda uyarılarda bulunmuştu. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için 20 Şubat’ta eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı.
İşte 20 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller:
Eskişehir
Malatya
Çorum
Samsun
Bursa
Bilecik
Erzurum
Yalova
Çanakkale
Tokat
Sakarya
Bitlis
Artvin
Kars
Trabzon
Ağrı
Van
Yozgat
Sivas
Ardahan
Erzincan
Giresun
Bayburt
Hakkari
Gümüşhane
Muş
Kocaeli
Siirt
Ordu
İstanbul
Kırklareli

Kar tatili açıklamaları devam edebilir

Meteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışının devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar fırtınası ve tipi riski nedeniyle yeni tatil kararları alınabilir. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden ve kaymakamlıklardan gelecek güncel duyuruları takip etmeli.

Eğitim ara verildi, kamu çalışanlarına i̇zin var mı?

Bazı illerde sadece okullar değil, aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. Valiliklerin duyurularına göre, kamu kurumlarındaki bazı çalışanlara da izin verilebilir.

Kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli kar yağışının hafta sonuna kadar sürebileceğini belirtti. Buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücüler başta olmak üzere, tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.
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