https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/sabiha-gokcen-havalimani-icin-ucus-azaltma-karari-ucusunuza-bakmadan-alana-gitmeyin-1093811514.html

Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş azaltma kararı revize edildi: Uçuşunuza bakmadan alana gitmeyin

Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş azaltma kararı revize edildi: Uçuşunuza bakmadan alana gitmeyin

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçe Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararı revize edildi. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T18:01+0300

2025-02-19T18:01+0300

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türkiye

sabiha gökçen havalimanı

kar

kar yağışı

kar fırtınası

uçuş

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İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildiği ve 22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği açıklandı. Kararlar revize edildiSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat'taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat'ta yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/thy-persembe-ve-cuma-ucuslarinin-bazilari-iptal-1093805455.html

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