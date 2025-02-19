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İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Valilik 20 Şubat kararını açıkladı, Meteoroloji'den son dakika kar yağışı alarmı
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THY: 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerindeki bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir
THY: 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerindeki bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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THY, hava muhalefeti sebebiyle İstanbul uçuşlarının bazılarını yapmayacak. THY'nin duyurusunda "19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.THY'den sefer iptalleriTürk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.THY'nin iptal edilen seferleriUçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilir.THY'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde:
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THY: 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerindeki bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir

15:16 19.02.2025 (güncellendi: 15:29 19.02.2025)
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THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
THY, hava muhalefeti sebebiyle İstanbul uçuşlarının bazılarını yapmayacak. THY'nin duyurusunda "19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

THY'nin iptal edilen seferleri

Uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilir.
THY'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde:
Değerli Yolcularımız, İstanbul’da 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda, uçuşu iptal edilen ve edilmeyen yolcularımız için ilave haklar tanımlanmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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