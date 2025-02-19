https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/thy-persembe-ve-cuma-ucuslarinin-bazilari-iptal-1093805455.html

THY: 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerindeki bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir

THY: 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerindeki bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T15:16+0300

2025-02-19T15:16+0300

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THY, hava muhalefeti sebebiyle İstanbul uçuşlarının bazılarını yapmayacak. THY'nin duyurusunda "19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.THY'den sefer iptalleriTürk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.THY'nin iptal edilen seferleriUçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilir.THY'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-valiliginden-kar-alarmi-ibb-smsle-uyardi-1093802903.html

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