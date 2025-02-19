https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oyuncu-tolga-saritas-trafik-kazasi-gecirdi-1093810533.html
Oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi
Oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ünlü... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T17:31+0300
2025-02-19T17:31+0300
2025-02-19T17:31+0300
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trafik cezası, tolga sarıtaş
trafik cezası, tolga sarıtaş
Oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.