Oyuncu Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi

© Fotoğraf : Instagram Tolga Sarıtaş © Fotoğraf : Instagram

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, sete giderken trafik kazası geçirdi. Sarıtaş’ın otomobiline başka bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.