https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-etkisini-artiriyor-sile-otoyolunun-bir-kismi-kar-nedeniyle-kapandi-1093809078.html

İstanbul'da kar trafiği vurdu: Şile Otoyolu'nun bir kısmı kapandı, Sarıyer'de sürücülerin bekleyişi sürüyor

İstanbul'da kar trafiği vurdu: Şile Otoyolu'nun bir kısmı kapandı, Sarıyer'de sürücülerin bekleyişi sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin bir çok noktasında araçlar yolda kaldı, sürücüler yollarda bekliyor. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T16:58+0300

2025-02-19T16:58+0300

2025-02-19T17:53+0300

türkiye

istanbul

ömerli

şile

kar

kar yağışı

çağlayan

sarıyer

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, kent genelinde yağışa yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor. Hasdal mevkiinde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, Çağlayan'da bir alt geçitte araçlar bir saattir bekliyor. Yine Sarıyer'de Rumeli Feneri yolunda üç saattir ulaşım sağlanamazken, Şile Otoyolu'nun bir kısmı kapandı. Şehrin bir çok noktasında araçlar yollarda kaldı. İstanbul'da öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.Sürücüler yollarda kaldıİstanbul Havalimanı yolu Hasdal mevkisinde karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Kar yağışının etkili olduğu Kavacık'ta da yolların karla kaplanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.Çağlayan'daki bir alt geçitte trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı araç sürücülerinin yaklaşık 1 saattir tünel içerisinde bekledikleri öğrenildi.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü girişi öncesi kar nedeniyle araçlar ağır ilerliyor.Emirgan'da da karla kaplanan yolda bir otomobilin yokuşu çıkamadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Üç saattir ulaşım sağlanamıyorSarıyer-Rumeli Feneri yolunda kar nedeniyle yaklaşık 3 saattir ulaşım sağlanamazken, yolda kalan sürücüler araçlarını kenara çekip beklemek zorunda kaldı. Şişli'de Fulya ve Merkez mahallelerinde yokuşu çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapandı.Tuzla bağlantı yolunun Tepeören mevkisinde karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.Öte yandan, Çağlayan'da bir İETT otobüsü sürücüsü, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosikletleri otobüse alarak yardımcı oldu.Şile Otoyolu'nda trafik durduİstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu. Şile istikametine ilerleyen araçlar Ömerli Mahallesi mevkisinde uzun kuyruk oluşturdu.Aralarında ambulansın da bulunduğu birçok sürücü araçlarını kontrol etmekte zorlanırken yolun Ömerli mevkisi ulaşıma kapandı.Yolda kalan bazı sürücüler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yoldaki buzlanma nedeniyle bir tırın kayarak ilerlemesi yer aldı.Yine mahsur kalan bazı sürücülerin, buzlanan yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüleri hız ve ani fren yapmamaları konusunda uyarması da görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-okullar-yarin-tatil-mi-valilik-20-subat-kararini-acikladi-1093806309.html

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