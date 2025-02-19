https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-oluyor-istanbul-havalimani-ve-sabiha-gokcende-hangi-1093794924.html

İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Altay Kar Fırtınası etkisini gösteriyor! 4 gün sürecek yoğun kar yağışı nedeniyle THY, Pegasus ve AJet birçok uçuşu iptal etti. 19-20 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

2025-02-19T11:11+0300

2025-02-19T11:11+0300

2025-02-19T11:11+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası 19-21 Şubat tarihleri arasında etkili olacak. Altay Kar Fırtınası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği, şiddetli rüzgar ve tipi beklendiği açıklandı.Yetkililer, kar yağışının 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek ulaşımda aksamalara ve hava trafiğinde iptallere dikkat çekti.İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar azaltıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi ile yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri ve kapasite azaltma kararı alındığını duyurdu.📌 İstanbul Havalimanı’nda:📌 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda:THY’den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat’ta bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını internet sitemizden kontrol edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.AJet ve Pegasus seferlerini i̇ptal ettiMeteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 18 Şubat’ta alınan karara göre, AJet ve Pegasus, 20-21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti.📌 AJet açıklaması:“Kar yağışı nedeniyle İstanbul kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz, uçuş bilgilerini ajet.com ve mobil uygulamamız üzerinden sorgulayabilir.”📌 Pegasus açıklaması:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yolcularımız, uçuş bilgilerini güncel olarak web sitemizden takip edebilirler.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akomdan-saatli-uyari-kar-ne-kadar-surecek-1093790377.html

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kar, türk hava yolları (thy), thy, pegasus, kar yağışı, kar fırtınası, havalimanı, uçuş, sefer