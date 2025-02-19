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İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Altay Kar Fırtınası etkisini gösteriyor! 4 gün sürecek yoğun kar yağışı nedeniyle THY, Pegasus ve AJet birçok uçuşu iptal etti. 19-20 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
2025-02-19T11:11+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası 19-21 Şubat tarihleri arasında etkili olacak. Altay Kar Fırtınası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği, şiddetli rüzgar ve tipi beklendiği açıklandı.Yetkililer, kar yağışının 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek ulaşımda aksamalara ve hava trafiğinde iptallere dikkat çekti.İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar azaltıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi ile yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri ve kapasite azaltma kararı alındığını duyurdu.📌 İstanbul Havalimanı’nda:📌 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda:THY’den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat’ta bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını internet sitemizden kontrol edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.AJet ve Pegasus seferlerini i̇ptal ettiMeteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 18 Şubat’ta alınan karara göre, AJet ve Pegasus, 20-21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti.📌 AJet açıklaması:“Kar yağışı nedeniyle İstanbul kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz, uçuş bilgilerini ajet.com ve mobil uygulamamız üzerinden sorgulayabilir.”📌 Pegasus açıklaması:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yolcularımız, uçuş bilgilerini güncel olarak web sitemizden takip edebilirler.”
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kar, türk hava yolları (thy), thy, pegasus, kar yağışı, kar fırtınası, havalimanı, uçuş, sefer
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İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

11:11 19.02.2025
© AAKar yağışı sefer iptalleri
Kar yağışı sefer iptalleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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İstanbul'da Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 4 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet İstanbul kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, 19-21 Şubat arasında şiddetli kar ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası 19-21 Şubat tarihleri arasında etkili olacak. Altay Kar Fırtınası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği, şiddetli rüzgar ve tipi beklendiği açıklandı.
Yetkililer, kar yağışının 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek ulaşımda aksamalara ve hava trafiğinde iptallere dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar azaltıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi ile yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri ve kapasite azaltma kararı alındığını duyurdu.
📌 İstanbul Havalimanı’nda:
19 Şubat'ta kapasite %15 azaltıldı, yaklaşık 150 uçuş iptal edildi.
21 Şubat'ta kapasite %20 azaltıldı, yaklaşık 200 uçuş iptal edildi.
📌 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda:
20 Şubat’ta %10 uçuş iptali yapılacak (Pegasus: 46 uçuş, AJet: 22 uçuş).
21 Şubat’ta %15 iptal olacak (Pegasus: 68 uçuş, AJet: 34 uçuş).
THY’den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat’ta bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını internet sitemizden kontrol edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.

AJet ve Pegasus seferlerini i̇ptal etti

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 18 Şubat’ta alınan karara göre, AJet ve Pegasus, 20-21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti.
📌 AJet açıklaması:
Kar yağışı nedeniyle İstanbul kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz, uçuş bilgilerini ajet.com ve mobil uygulamamız üzerinden sorgulayabilir.
📌 Pegasus açıklaması:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yolcularımız, uçuş bilgilerini güncel olarak web sitemizden takip edebilirler.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM'dan saatli uyarı, kar ne kadar sürecek?
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