https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-oluyor-istanbul-havalimani-ve-sabiha-gokcende-hangi-1093794924.html
İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
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İstanbul’da Altay Kar Fırtınası etkisini gösteriyor! 4 gün sürecek yoğun kar yağışı nedeniyle THY, Pegasus ve AJet birçok uçuşu iptal etti. 19-20 Şubat'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
2025-02-19T11:11+0300
2025-02-19T11:11+0300
2025-02-19T11:11+0300
türkiye
kar
türk hava yolları (thy)
thy
pegasus
kar yağışı
kar fırtınası
havalimanı
uçuş
sefer
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası 19-21 Şubat tarihleri arasında etkili olacak. Altay Kar Fırtınası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği, şiddetli rüzgar ve tipi beklendiği açıklandı.Yetkililer, kar yağışının 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek ulaşımda aksamalara ve hava trafiğinde iptallere dikkat çekti.İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar azaltıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi ile yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri ve kapasite azaltma kararı alındığını duyurdu.📌 İstanbul Havalimanı’nda:📌 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda:THY’den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat’ta bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını internet sitemizden kontrol edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.AJet ve Pegasus seferlerini i̇ptal ettiMeteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 18 Şubat’ta alınan karara göre, AJet ve Pegasus, 20-21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti.📌 AJet açıklaması:“Kar yağışı nedeniyle İstanbul kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz, uçuş bilgilerini ajet.com ve mobil uygulamamız üzerinden sorgulayabilir.”📌 Pegasus açıklaması:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yolcularımız, uçuş bilgilerini güncel olarak web sitemizden takip edebilirler.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akomdan-saatli-uyari-kar-ne-kadar-surecek-1093790377.html
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kar, türk hava yolları (thy), thy, pegasus, kar yağışı, kar fırtınası, havalimanı, uçuş, sefer
kar, türk hava yolları (thy), thy, pegasus, kar yağışı, kar fırtınası, havalimanı, uçuş, sefer
İstanbul’da kar yağışı ve fırtına etkili oluyor: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
İstanbul'da Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 4 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet İstanbul kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, 19-21 Şubat arasında şiddetli kar ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası 19-21 Şubat tarihleri arasında etkili olacak. Altay Kar Fırtınası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği, şiddetli rüzgar ve tipi beklendiği açıklandı.
Yetkililer, kar yağışının 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek ulaşımda aksamalara ve hava trafiğinde iptallere dikkat çekti.
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar azaltıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi ile yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptalleri ve kapasite azaltma kararı alındığını duyurdu.
📌 İstanbul Havalimanı’nda:
19 Şubat'ta kapasite %15 azaltıldı, yaklaşık 150 uçuş iptal edildi. 21 Şubat'ta kapasite %20 azaltıldı, yaklaşık 200 uçuş iptal edildi.
📌 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda:
20 Şubat’ta %10 uçuş iptali yapılacak (Pegasus: 46 uçuş, AJet: 22 uçuş). 21 Şubat’ta %15 iptal olacak (Pegasus: 68 uçuş, AJet: 34 uçuş).
THY’den yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat’ta bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını internet sitemizden kontrol edebilirler.” ifadeleri kullanıldı.
AJet ve Pegasus seferlerini i̇ptal etti
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından 18 Şubat’ta alınan karara göre, AJet ve Pegasus, 20-21 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti.
📌 AJet açıklaması:
“Kar yağışı nedeniyle İstanbul kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz, uçuş bilgilerini ajet.com ve mobil uygulamamız üzerinden sorgulayabilir.”
📌 Pegasus açıklaması:
“Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yolcularımız, uçuş bilgilerini güncel olarak web sitemizden takip edebilirler.”