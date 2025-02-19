https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akomdan-saatli-uyari-kar-ne-kadar-surecek-1093790377.html

İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM'dan saatli uyarı, kar ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM'dan saatli uyarı, kar ne kadar sürecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Altay Kar Fırtınası, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kenti etkisi altına aldı. MGM ve AKOM’dan kritik uyarılar geldi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

2025-02-19T09:21+0300

2025-02-19T09:21+0300

2025-02-19T09:55+0300

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren Başakşehir, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde kent genelinde yayılacak. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girecek.Yetkililer, özellikle perşembe ve cuma günleri yoğun kar nedeniyle okulların tatil edilebileceğini belirtiyor. İstanbul genelinde fırtına ve don olaylarının artacağı uyarısı yapıldı.AKOM saat verdi: İstanbul'a yoğun kar ne zaman yağacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu uyarı verildi.AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulacakMeteoroloji tahminlerine göre İstanbul’un farklı bölgelerinde kar kalınlıkları değişiklik gösterecek:Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Perşembe akşamından itibaren sıcaklıklar sıfırın altına inecek, bu da buzlanma ve don olaylarını beraberinde getirecek.Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Uzaktan çalışma tavsiyesiAKOM ve Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan yoğun kar yağışı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kritik uyarılarda bulundu. 3 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle özellikle trafikte aksaklık yaşanmaması için vatandaşların şahsi araçlarıyla dışarı çıkmamaları istendi. İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:📌"İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.📌Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.📌İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.📌En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.📌Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.📌Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.📌Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.📌Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.📌Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.📌Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

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