Gaziantep'te tanımlanamayan cisim | Bilim insanları ihtimalleri saydı: 'Gruplar halinde ve aynı yöne hareket ederler'

“Bu tür gözlemler bilimsel olarak incelenmeli. Kaç yıldır gökyüzünü gözlemliyoruz, ancak bugüne kadar hiçbir astronom ya da astrofizikçi ‘Ben uzaylı gördüm’ veya ‘Buna dair bir kanıt buldum’ diyemedi. Vatandaşlar bazı şeyler görebilir ama buradaki sorun, neyi gördüklerini anlayamamalarından kaynaklanıyor. Net bir görüntü ve veri olmadan kesin yargıya varılamaz. Uzaylılar bizi değil, biz uzaylıları arıyoruz. Gaziantep’te görülen de hava aracı olabilir. Gaziantep sınıra yakın olduğu için askeri bir uçuş ya da haberleşme kaynaklı bir durum olabilir. Bazen hava sahası ihlalleri veya haberleşme kesintileri gibi teknik sorunlar da bu tür gözlemlere yol açabiliyor.”