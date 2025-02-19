Gaziantep'te tanımlanamayan cisim | Bilim insanları ihtimalleri saydı: 'Gruplar halinde ve aynı yöne hareket ederler'
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGaziantep'te tanımlanamayan cisim
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Gaziantep Havalimanı’nda uçuşları durduran ne olduğu belirsiz ışıklı cismin ne olduğuna dair sosyal medyada birçok olasılık üzerinde durulsa da bilim insanları, bunun bir hava aracı olabileceğini söyledi.
Gaziantep Havalimanı’nda 17 Şubat akşamı pilotlar, 2 - 3 bin km yüksekte ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim tespit etti.
Gaziantep'te havada görülen cisimler ne?
Radarlarda görünmeyen cisim nedeniyle havalimanında iniş ve kalkışlar tedbir amaçlı durduruldu. Araştırma sonunda bir olumsuzluk tespit edilmedi ve 3 saat sonra uçuşlar normale döndü.
'Starlink olasılığı yüksek'
Milliyet'e konuşan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu:
“Bu görüntülerin Starlink uydusu olma ihtimali var. Starlink uyduları gökyüzünde belirli bir formasyonda, gruplar halinde ve aynı yöne hareket ederler. Bu görüntüler de böyle bir düzen içindeyse, Starlink olma olasılığı yüksek. Ancak görüntüler hakkında net bilgi yok. O yüzden kesin bir şey söylemek zor. Alternatif ihtimalleri de göz ardı etmemek lazım. Drone grubu ve meteor da olabilir. Parçalanan meteor grubu da böyle görüntü oluşturabilir. Özetle, görüntüler belirli formasyonda ve tek yöne ilerliyorsa, Starlink olasılığı yüksek. Ama veri eksik olduğu için kesin yorum yapmak yerine, tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak daha doğru.”
‘Uzaylılar bizi aramıyor'
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Selçuk Bilir:
“Bu tür gözlemler bilimsel olarak incelenmeli. Kaç yıldır gökyüzünü gözlemliyoruz, ancak bugüne kadar hiçbir astronom ya da astrofizikçi ‘Ben uzaylı gördüm’ veya ‘Buna dair bir kanıt buldum’ diyemedi. Vatandaşlar bazı şeyler görebilir ama buradaki sorun, neyi gördüklerini anlayamamalarından kaynaklanıyor. Net bir görüntü ve veri olmadan kesin yargıya varılamaz. Uzaylılar bizi değil, biz uzaylıları arıyoruz. Gaziantep’te görülen de hava aracı olabilir. Gaziantep sınıra yakın olduğu için askeri bir uçuş ya da haberleşme kaynaklı bir durum olabilir. Bazen hava sahası ihlalleri veya haberleşme kesintileri gibi teknik sorunlar da bu tür gözlemlere yol açabiliyor.”