https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/gaziantep-havalimaninda-bilinmeyen-ucan-cisim-panigi-tum-ucuslar-durduruldu-1093752844.html
Gaziantep Havalimanı’nda bilinmeyen uçan cisim paniği: Tüm uçuşlar durduruldu
Gaziantep Havalimanı’nda bilinmeyen uçan cisim paniği: Tüm uçuşlar durduruldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep Havalimanı'nda gece saatlerinde yaşanan olay büyük merak uyandırdı. Pilotlar, yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T08:03+0300
2025-02-18T08:03+0300
2025-02-18T08:03+0300
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Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar, yaklaşık 10 bin feet (3 bin metre) irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark etti. Pilotlar hemen durumu hava trafik kontrol kulesine bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.Ancak radarlarda herhangi bir cisme rastlanmadı. İki farklı pilotun aynı nesneyi görmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı askıya alındı.Uçuşlar geçici olarak durdurulduRadarlarda görünmeyen tanımlanamayan uçan cisim (UFO) nedeniyle iniş ve kalkış yapan uçaklar beklemeye alındı. Havalimanındaki yolcular, ne olduğunu anlamaya çalışırken yetkililerden gelecek açıklamayı bekledi.Hava kontrol yetkilileri, ışığın kaynağına dair kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ancak cismin bir drone olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Cismin kaynağı netleştiğinde hava trafiğinin yeniden açılacağı duyuruldu.Pilot: Beklemekten başka çaremiz yokOlay sırasında uçakta bulunan yolcuların merakını gidermek isteyen pilot, yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:📢 "Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizleri bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim."Bu açıklama yolcuların tedirginliğini artırırken, sosyal medyada da Gaziantep Havalimanı’nda UFO paniği yorumları yapılmaya başlandı.Tanımlanamayan cisim UFO mu, drone mu?🔹 Radarda görünmeyen ışıklı cisim, pilotlar tarafından fark edildi.🔹 Uçuşlar geçici olarak durduruldu.🔹 Cismin drone olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.🔹 Yetkililer, hava sahasının güvenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Hava sahası güvenliği i̇çin çalışmalar sürüyorYetkililer, hava sahasında uçuş güvenliğini sağlamak adına araştırmaların devam ettiğini ve cismin kaynağı netleşene kadar uçuşların kontrollü şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.Olay, hava sahası güvenliği açısından kritik bir durum olarak değerlendirilirken, yetkililer bu tür ihlallerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.
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Gaziantep Havalimanı’nda bilinmeyen uçan cisim paniği: Tüm uçuşlar durduruldu
Gaziantep Havalimanı'nda gece saatlerinde yaşanan olay büyük merak uyandırdı. Pilotlar, yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark edince durumu kuleye bildirdi. Radarlarda görünmeyen bu gizemli cisim nedeniyle havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yolcular endişe içinde beklerken, pilotlardan açıklama geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar, yaklaşık 10 bin feet (3 bin metre) irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark etti. Pilotlar hemen durumu hava trafik kontrol kulesine bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Ancak radarlarda herhangi bir cisme rastlanmadı. İki farklı pilotun aynı nesneyi görmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı askıya alındı.
Uçuşlar geçici olarak durduruldu
Radarlarda görünmeyen tanımlanamayan uçan cisim (UFO) nedeniyle iniş ve kalkış yapan uçaklar beklemeye alındı. Havalimanındaki yolcular, ne olduğunu anlamaya çalışırken yetkililerden gelecek açıklamayı bekledi.
Hava kontrol yetkilileri, ışığın kaynağına dair kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ancak cismin bir drone olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Cismin kaynağı netleştiğinde hava trafiğinin yeniden açılacağı duyuruldu.
Pilot: Beklemekten başka çaremiz yok
Olay sırasında uçakta bulunan yolcuların merakını gidermek isteyen pilot, yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:
📢 "Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizleri bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim."
Bu açıklama yolcuların tedirginliğini artırırken, sosyal medyada da Gaziantep Havalimanı’nda UFO paniği
yorumları yapılmaya başlandı.
Tanımlanamayan cisim UFO mu, drone mu?
🔹 Radarda görünmeyen ışıklı cisim, pilotlar tarafından fark edildi.
🔹 Uçuşlar geçici olarak durduruldu.
🔹 Cismin drone olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
🔹 Yetkililer, hava sahasının güvenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sahası güvenliği i̇çin çalışmalar sürüyor
Yetkililer, hava sahasında uçuş güvenliğini sağlamak adına araştırmaların devam ettiğini ve cismin kaynağı netleşene kadar uçuşların kontrollü şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Olay, hava sahası güvenliği açısından kritik bir durum olarak değerlendirilirken, yetkililer bu tür ihlallerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.