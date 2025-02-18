https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/gaziantep-havalimaninda-bilinmeyen-ucan-cisim-panigi-tum-ucuslar-durduruldu-1093752844.html

Gaziantep Havalimanı’nda bilinmeyen uçan cisim paniği: Tüm uçuşlar durduruldu

Gaziantep Havalimanı’nda bilinmeyen uçan cisim paniği: Tüm uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

Gaziantep Havalimanı'nda gece saatlerinde yaşanan olay büyük merak uyandırdı. Pilotlar, yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T08:03+0300

2025-02-18T08:03+0300

2025-02-18T08:03+0300

yaşam

gaziantep havalimanı

gaziantep

ufo

ufo

ufo

ufo

bilinmeyen

bilinmeyen madde

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849259_0:283:1500:1127_1920x0_80_0_0_156fe674b56d4fc52e90c9f7eb027225.jpg

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar, yaklaşık 10 bin feet (3 bin metre) irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim fark etti. Pilotlar hemen durumu hava trafik kontrol kulesine bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.Ancak radarlarda herhangi bir cisme rastlanmadı. İki farklı pilotun aynı nesneyi görmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı askıya alındı.Uçuşlar geçici olarak durdurulduRadarlarda görünmeyen tanımlanamayan uçan cisim (UFO) nedeniyle iniş ve kalkış yapan uçaklar beklemeye alındı. Havalimanındaki yolcular, ne olduğunu anlamaya çalışırken yetkililerden gelecek açıklamayı bekledi.Hava kontrol yetkilileri, ışığın kaynağına dair kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ancak cismin bir drone olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Cismin kaynağı netleştiğinde hava trafiğinin yeniden açılacağı duyuruldu.Pilot: Beklemekten başka çaremiz yokOlay sırasında uçakta bulunan yolcuların merakını gidermek isteyen pilot, yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:📢 "Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizleri bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim."Bu açıklama yolcuların tedirginliğini artırırken, sosyal medyada da Gaziantep Havalimanı’nda UFO paniği yorumları yapılmaya başlandı.Tanımlanamayan cisim UFO mu, drone mu?🔹 Radarda görünmeyen ışıklı cisim, pilotlar tarafından fark edildi.🔹 Uçuşlar geçici olarak durduruldu.🔹 Cismin drone olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.🔹 Yetkililer, hava sahasının güvenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Hava sahası güvenliği i̇çin çalışmalar sürüyorYetkililer, hava sahasında uçuş güvenliğini sağlamak adına araştırmaların devam ettiğini ve cismin kaynağı netleşene kadar uçuşların kontrollü şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.Olay, hava sahası güvenliği açısından kritik bir durum olarak değerlendirilirken, yetkililer bu tür ihlallerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/aile-ici-siddet-davasi-gundemdeydi-ozcan-denizden-kotu-haber-geldi-kalp-krizi-gecirdi-1093752067.html

gaziantep havalimanı

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep havalimanı, gaziantep, ufo, ufo, ufo, ufo, bilinmeyen, bilinmeyen madde, uçak, uçak seferi, uçak seferleri